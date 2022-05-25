رئيس صربيا: من المستحيل أن نفرض عقوبات ضد روسيا حاليًا

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأربعاء، أنه من المستحيل بالنسبة لبلجراد فرض عقوبات على موسكو فى الوقت الراهن، لافتًا إلى أنه لا يمكن التنبؤ بما سيحدث مستقبلًا.







وقال فوتشيتش على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى المنعقد فى مدينة دافوس بسويسرا، عندما سُئل عما اذا كان يعتزم فرض عقوبات ضد روسيا، "الآن لا يوجد مثل هذا الاحتمال.. لا أدرى ماذا سيحدث فى المستقبل وما الذى ستجلبه الأيام المقبلة وكيف ستبدو الأمور؟ أنا لست من أولئك الذين يعدون بشئ ثم لا يفعلونه".. ذلك بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، فى نسختها باللغة الإنجليزية.

وكان الرئيس الصربى قد أكد سابقًا دعم بلاده لوحدة أراضى أوكرانيا، مٌوضحًا، فى الوقت نفسه، أن بلجراد لن تفرض عقوبات ضد موسكو.

كما أشار إلى أن صربيا تعتبر روسيا وأوكرانيا دولتين شقيقتين، وتأسف لما آلت إليه الأمور، مٌعربًا عن استعداد حكومته لتقديم مساعدات إنسانية إلى كييف.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضى، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية فى أوكرانيا، مست القطاعين المالى والاقتصادى.