Quickly برقم الجلوس نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 موقع وزارة التربية والتعليم

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عمر شويل - جدة زادت محركات البحث على جوجل حول موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022، حيث يسود حالة من القلق والتوتر على طلاب وأولياء أمور الصف الرابع الابتدائي، خاصة أن هذه السنة الدراسية كانت مرهقة عليهم لما اتبعته الوزارة من النظام الجديد، وبدأت محافظات الجمهورية والمدارس في إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثانى 2022، بشكل متتالي حيث تبدأ بمحافظات القاهرة والجيزة ثم تبدأ في الظهور في باقي محافظات الجمهورية.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالألوان

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثانى تظهر في شكل اربعة ألوان، وهم اللون الأزرق واللون الأخضر واللون الأصفر واللون الأحمر، حيث يعبر كل لون على مدى اكتساب وتلقى الطالب للمعارف والمهارات وإدراكها.

فيشير اللون الأزرق إلى تفوق الطالب ونجاحه، وانه قد فاق التوقعات في إدراك واكتساب المهارات بكل المواد المقررة عليه، أما اللون الأخضر فهو يدل على أن الطالب قد نجح، ويوضح أنه امتلك المعارف والمهارات المطلوبة منه في جميع المواد، واللون الأصفر ينم على أن الطالب ناجح ولكنه يحتاج إلى بعض التركيز والدعم، وأخيرًا اللون الأحمر فيشير إلى أن الطالب راسب وسوف يتقدم لامتحانات الدور الثانى، موضحًا أن الطالب لم يتقن أى من المعارف والمهارات المطلوبة في جميع المواد.

رابط نتيجة موقع وزارة التربية والتعليم للصف الرابع الابتدائي

وأتاحت وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الرابع الابتدائي الاطلاع على نتيجتهم وتقديراتهم في جميع المواد باستخدام اسم الطالب ثلاثيًا ورقم الجلوس فقط، وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم أو بوابة التعليم الأساسي، فإذا أردت عزيزي الطالب معرفة نتيجتك فور ظهورها، فكل ما عليك إتباع الخطوات الآتيه:

أولًا الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم أو بوابة التعليم الأساسي. ثم بعد ذلك قم بتحديد الإدارة التابع للطالب والمحافظة التى ينتمى إليها. ثم اختر السنة الدرسية وهى الصف الرابع الابتدائي. ثم قم بكتابة بياناتك الشخصية، فاكتب اسمك ثلاثيًا، ورقم الجلوس الخاص بك. وأخيرًا اضغط على مربع إظهار النتيجة، وسوف تظهر لك بكل سهولة

وأضاف مصدر من وزارة التربية والتعليم أنه يتم احتساب نجاح طلاب الصف الرابع الابتدائي من خلال تجميع درجات الطالب التى حصل عليها في الفصلين الدراسيين في جميع المواد ويتم تقسيمها على 2 ويتم تحويل درجته إلى الألوان المذكورة.

لقد صدرت صباح اليوم الاربعاء الموافق يوم 25 مايو 2022 كافة النتائج الخاصة بطلاب الصف الرابع الابتدائي في كافة المحافظات المصرية، حيث قد تم الاعلان من مختلف الادارات التعليمية ان النتيجة قد ظهرت في المدارس، والجدير بالذكر ان النتائج من المقرر ان تكون متواجدة الكترونيا خلال الايام المقبلة، وذلك من خلال موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة.

ستكون نتيجة الصف الرابع الابتدائي في مختلف المحافظات المصرية متاحة لكافة الطلاب في مختلف المحافظات المصرية خلال الايام القادمة، على ان تكون النتيجة متاحة الكترونيا، وذلك حسب ما تم الاعلان عنه رسميا من قبل المسؤولين في الوزارة، حيث ان النتيجة الخاصة بطلاب الرابع الابتدائي قد تم اعتمادها رسميًا من قبل الادارات التعليمية.