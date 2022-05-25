البرلمان العراقى يحذر من السماح للحركات المتطرفة من تبوء المناصب القيادية

جدة - نرمين السيد - حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى حاكم الزاملى، اليوم الأربعاء، من السماح للشخصيات والحركات المتطرفة بتبوء أى منصب قيادية يمكن أن تتخذها سبيلا لنشر نهجها المنحرف، داعيًا إلى تبنى المؤسسات الدينية نهجًا موحدًا ينبذ الطائفية والتطرف والعنصرية.





وأكد المسئول العراقى -فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) خلال لقاء مع رئيس الوقف السنى عبد الخالق العزاوى- ضرورة تبنى المؤسسات الدينية بكافة مسمياتها، نهجاً موحداً ينبذ الطائفية والتطرف والعنصرية بكافة الاشكال، وإبعاد الشخصيات والحركات التى تستغل عملها ضمن المؤسسات الدينية والإدارية لدس سموم التطرف والتفرقة والكراهية بين أبناء الشعب الواحد. ودعا الزاملى، إدارة الأوقاف الشيعية والسنية والمسيحية للعمل كجسد وكيان واحد لتحقيق مجموعة من الأهداف والقيم السامية، بينها تبنى الخطاب المعتدل، وبناء الإنسان الصالح، وحماية المجتمع من الأفكار المنحرفة والظواهر السلبية.

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