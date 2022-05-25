متاحة رسميا.. الاستعلام عن نتيجة الصف الاول والثاني الإعدادي الترم الثاني بالرقم القومي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الاول والثاني الإعدادي الترم الثاني بالرقم القومي، حيث ظهرت نتائج الصفين الأول والثاني الإعدادي بشكل رسمي عبر بوابة محافظة الجيزة، وذلك بعد أن انتهت جميع أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل الكنترول، حيث اعتمدت النتائج ثم رفعت على موقع المديرية لكي يتمكن الطلبة من الاستعلام عنها، ومع الإعلان عن ظهور النتيجة بدأ عدد كبير من طلاب الأول والثاني الإعدادي البحث عن الموقع المخصص للنتائج، حيث حددت المديرية الموقع الرسمي الخاص بها على شبكة الإنترنت من أجل الاستعلام عن النتائج، ونقدم لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن النتيجة بخطوات بسيطة، كل ما عليكم هو متابعة المقال للنهاية.

رابطا الاستعلام عن نتيجة أولى إعدادى بالرقم القومى

فور اعتماد نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2022، قامت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة بتفعيل الرابط المخصص للحصول على النتائج، حيث أتاحت معرفة النتيجة للطلاب والطالبات بشكل إلكتروني، وذلك لتوفيت الوقت والجهد على الطلبة بدلا من الذهاب للمدارس لمعرفة النتيجة، ويجب على الطالب الذي يرغب في الحصول على النتيجة زيارة رابط مديرية التربية والتعليم، حيث يتم الاستعلام عن نتيجة الأول الإعدادي بالرقم القومي المتواجد على شهادة ميلاد الطالب، وتسائل عدد من الطلبة عن الموقع المخصص للاستعلام، حيث يقوم الطالب بزيارة الرابط التالي من هنا، وسيتمكن من مشاهدة النتيجة في ثواني قليلة.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 بالرقم القومى

يوفر لكم ثقفني، رابط مديرية التربية والتعليم الذي تم رفع نتائج طلاب الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2022 عليه، حيث يستطيع الطلبة الحصول على النتيجة من خلال التوجه إلى الرابط التالي من هنا، وأيضا يتاح للطالب معرفة النتيجة عن طريق الرقم القومي، تجدر الإشارة إلى أن طلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الإعدادي قد خاضوا الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني خلال شهر مايو الحالي، وقد جرت الاختبارات وسط إجراءات مشددة لمنع حالات الغش وتسريب الامتحانات كما أن الاختبارات تختلف من مدرسة لأخرى، وعملت وزارة التربية والتعليم على تعقيم قاعات الامتحان بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية.