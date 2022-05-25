نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج اختبارات القدرات العامة الورقية الفترة الثانية نتائج قياس القدرات العامة Qiyas برقم السجل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج اختبارات القدرات العامة الورقية الفترة الثانية 1443 أصبح محل بحث مكثف الآن، من قبل الطلاب والطالبات خريجي الثانوية العامة والراغبين في دخول الجامعة، فقد أعلن موقع قياس الإلكتروني عن موعد إعلان نتائج اختبارات قياس القدرات، ومن المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي يوم الخميس القادم الموافق 26\05\2022، وذلك عبر إرسال رسالة نصية على الهاتف الجوال للطالب المسجل ضمن البيانات الخاصة بالطالب، وسوف يتم رفع نتيجة قياس القدرات 1443 إلكترونياً عبر موقع قياس الإلكتروني e-services.qiyas.sa.

موقع قياس هو موقع يتم من خلاله إجراء اختبارات القدرات سواء كانت ورقية أو محوسبة، والتي تقيس مدى تحصيل الطلاب والطالبات وقدرتهم التحليلية والاستدلالية، ويعد اختبار القدرات من أهم الاختبارات التي يؤديها طلاب الثانوية العامة، والراغبين في دخول الجامعة واستكمال طريق التعليم، ولابد من النجاح في هذا الاختبار وهو اختبار يتم بمقابل مادي حيث يقوم الطالب بتسديد المبلغ المستحق عليه حتى يستطيع دخول الاختبار.

وتشترط بعض الكليات أن يحصل الطالب على درجات عالية في هذا الاختبار حتى يسمح له بدخول الكلية، لذلك هو اختبار هام بالنسبة لجميع الطلاب، وازداد البحث الآن مع اقتراب موعد إعلان النتيجة، كما يبحث الطلاب أيضاً عن طريقة معرفة الدرجات وطباعتها، وهذا ما سوف نتناوله معكم في هذا المقال خلال السطور القادمة.

رابط نتائج اختبارات القدرات العامة

ننشر لكم عبر موقع ثقفني رابط نتائج قياس القدرات وطريقة استخراج النتيجة.

يجب الدخول على موقع قياس e-services.qiyas.sa.

كما يجب إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور.

النقر على أيقونة “أنا لست روبوت” والضغط على تسجيل دخول.

تحديد نوع الاختبار وهو اختبار القدرات الورقي والنقر على عرض النتيجة.

نتائج القدرات برقم السجل

يتم الاستعلام عن نتائج القدرات العامة الورقي برقم السجل وبالطريقة التي قمنا بتوضيحها لكم في الفقرة السابقة. ويعد موقع قياس من أهم المواقع المنوط بها إجراء بعض الاختبارات الهامة. التي تقيس الفهم والتحليل والاستدلال.

موعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقية e-services.qiyas.sa

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الاختبارات العامة الورقية الفترة الثانية يوم الخميس القادم الموافق 26\05\2022. عبر إرسال رسالة نصية على جوال الطالب. ويستطيع الطالب الحصول على نتيجة اختبار القدرات إلكترونياً من خلال رابط نتائج اختبارات القدرات e-services.qiyas.sa.