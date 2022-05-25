أشترى سيارتك من جميع الوكالات بدون كفيل وبالتقسيط علي 5 سنوات

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أشترى سيارتك من جميع الوكالات بدون كفيل ، برنامج تمويلي متاح بمبالغ مالية كبيرة تلبي احتياجات العملاء لشراء سيارة الأحلام ، وذلك من خلال شروط سهلة وميسرة ، وقد جاء هذا البرنامج ضمن مجموعة متنوعة ومتكاملة من البرامج التمويلية التي توفرها شركة مرابحة مرنة للتمويل للأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يتيح هذا البرنامج للعميل إمكانية شراء سيارة الأحلام من جميع الوكالات والمعارض داخل أراضي المملكة العربية السعودية. برنامج تمويل السيارات من شركة مرابحة مرنة للتمويل شركة مرابحة مرنة للتمويل واحدة من أهم شركات التمويل داخل المملكة العربية السعودية.

أدركت شركة مرابحة مرنة للتمويل حاجة السوق السعودي لمنتجات تمويلية بصيغة إسلامية وبتسهيلات عديدة في السداد.

برنامج تمويل السيارات من شركة مرابحة مرنة للتمويل واحد من أهم تلك البرامج التمويلية التي توفرها الشركة.

تمويل السيارات من شركة مرابحة مرنة للتمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

توفر الشركة من خلال هذا البرنامج مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي.

برنامج تمويل السيارات من شركة مرابحة مرنة للتمويل مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية.

يمكن لطالب التمويل سداد مبلغ التمويل علي دفعات ميسرة ومجدولة.

توفر الشركة هذا البرنامج بإجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية.

فترة سداد مبلغ تمويل السيارات بدون كفيل من شركة مرابحة مرنة للتمويل يمكن أن يصل حتى 60 شهر.

تتيح شركة مرابحة مرنة للتمويل لطالب التمويل إمكانية شراء السيارة التي يرغب بها من خلال جميع الوكالات والمعارض داخل المملكة العربية السعودية. شروط الاستحقاق للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل من شركة مرابحة مرنة للتمويل حددت شركة مرابحة مرنة للتمويل بعض الشروط للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل من شركة مرابحة مرنة للتمويل.

موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل من شركة مرابحة مرنة للتمويل .

الحد الادنى للدخل الشهري لطالب التمويل من موظفي القطاع الحكومي هو 3000 ريال سعودي.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 4000 ريال سعودي.

العميل السعودي والعميل غير السعودي أيضاً يمكنهم الاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل من شركة مرابحة مرنة للتمويل.

الحد الأدنى لمدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي هو شهر واحد وذلك عند التقدم بطلب للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل من شركة مرابحة مرنة للتمويل.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص ، يشترط أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو 12 شهر. عمر شويل - جدة أشترى سيارتك من جميع الوكالات بدون كفيل وبالتقسيط علي 5 سنوات - ثقفني

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