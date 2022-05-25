تحطم طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الباكستانية بسبب عطل فنى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 09:28 مساءً - تحطمت طائرة تدريب تابعة للقوات الجوية الباكستانية اليوم الأربعاء، إثر تعرضها لعطل فني بشمال باكستان، وأوضح بيان صادر عن القوات الجوية الباكستانية، أن طائرة تدريب كانت تقوم بطلعة روتينية تحطمت في منطقة "ميانوالي" بإقليم البنجاب شرقي باكستان. وأضاف أن قائد الطائرة تمكن من القفز المظلي والنجاة قبل تحطم الطائرة، مشيراً إلى أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية على الأرض، وبيّن أنه تم تشكيل لجنة فنية لإجراء تحقيق شامل لتحديد نوع العطل الفني الذي أدى إلى تحطم الطائرة.