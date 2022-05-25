رئيس الصومال يبحث مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 09:28 مساءً - بحث رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود، اليوم الأربعاء، مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر، وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد تينا إنتلمان، سبل تعزيز العلاقات الثانية بين الصومال والاتحاد الأوروبي، واستمرار دعم التنمية المالية والإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وأعرب الرئيس الصومالي عن شكره وتقديره للاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل للصومال وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية.

وفي سياق متصل، استقبل رئيس مجلس الشيوخ الفيدرالي الصومالي عبدي حاشي عبدالله، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر، وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد سعادة تينا إنتلمان، حيث تم بحث سبل تقديم الاتحاد الأوروبي الدعم لمجلس الشيوخ في أداء مهامه الدستورية.