ملك الأردن يصل قصر الحسينية للاحتفال بعيد الاستقلال

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة المملكة الأردنية، أن الملك هنأ أبناء الوطن وبناته بمناسبة عيد استقلال المملكة السادس والسبعين. وأكد جلالة الملك، فى خطاب وجهه بهذه المناسبة، اعتزازه بالأردنيين والأردنيات وثقته بعزيمتهم وقدرتهم على تحقيق أعظم الإنجازات، مثمناً دور حماة الوطن والمسيرة أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وقال :"إن من حقنا أن نحتفل باستقلال الأردن الذى صمد فى وجه التحديات وظل على عهد الآباء والأجداد سيدا حرا يحمى أرضه وشعبه ويصون كرامة الإنسان وحريته وحقوقه".

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