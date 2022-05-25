نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الجيزة بالاسم ورقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الجيزة، كل من اجتاز أبناؤهم امتحانات الثاني اعدادي ينتظرون ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة. وسيتم عرض النتائج كلها عندما تنتهي لجان التصحيح من عملها وترتب الأمور وترصد النقاط، علما بأن نتيجة الشهادة الاعدادية في كل محافظة ستولى المحافظ إعلانها، هذا وكانت الامتحانات قد بدأت بتاريخ الرابع عشر من شهر مايو الحالي، واستمرت حتى تاريخ التاسع عشر من مايو 2022، وحسب ما ورد عن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فإن العدد الكلي للطلاب قد بلغ 186791، ونتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة ستعلن قريبا فور اعتمادها، هذا ولم يتم ملاحظة أي مشاكل ولم تكن هناك أي تسريبات في امتحانات الصف الثاني الإعدادي، وهذا يدل على النظام السائد وحرص الكادر التعليمي على إنجاح الاختبارات، ولم يبق الآن سوى الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الجيزة

يترقب الطلاب حاليا نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة، وكان الطلاب قد أجروا الامتحانات منذ أيام قليلة. وفور الانتهاء بدؤوا في الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة. هذا وقد جرت الامتحانات في أجواءغلب عليها الانضباط والالتزام التام بكل التدابير والإجراءات الوقائية، كما لم يتم تسجيل أي حالات غش بين الطلاب أو محاولات لتسريب الأسئلة الخاصة بالامتحانات.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة

بالإضافة إلى ما سبق، موعد نتيجة الشهادة الاعدادية لم يقرر بعد بالضبط. وللكن حاليا تجري عمليات التصحيح في كل المراكز. وللإشارة فإن جدول الامتحانات كان مناسبا للجميع، حيث أدوا كل من امتحانات تكنولوجيا المعلومات ومادة الكمبيوتر واللغة العربية واللغة الأجنبية والهندسة والدراسات الاجتماعسة، والجبر والإحصاء والتربية الفنية، ولم يبق الآن سوى إطلاق نتيجة الصف الثاني الاعدادي محافظة الجيزة 2022، ويتم استخراجها باتباع الآتي:

أولا: يجب على الطالب أو الطالبة الذي يريد أن يستخرج النتائج الدخول إلى رابط نتيجه الشهادة الاعدادية 2022 الخاص بمحافظة الجيزة.

ثانيا: بعد الدخول إلى البوابة الإلكترونية، يذهب مباشرة إلى زر الاستعلام وينقر عليه.

ثالثا: يختار الصف الذي ينتمي إليه وهو نتية الصف الثاني الاعدادي، ثم يعين الفصل الدراسي الثاني.

رابعا: في الخطوة الموالية يكتب الاسم كاملا، أو رقم جلوسه في الامتحان.

ستتاح له نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس فور استكمال كل الخطوات التي ذكرناها لكم.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الجيزة برقم الجلوس

تجدر الإشارة لمن يستعلمون عن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس بأنه حاليا يتم العمل وفق قرار وزاري صدر سنة 2011 بخصوص إعادة هيكلة تنزيم التقويم التربوي الشامل. حيث عملت مديرية التربية التابعة لمحافظة الجيزة على إجراء تعديلات عليه. إذ أعلن عن امتحان مادة المستوى الرفيع في 19 و 20 أبريل الماضي قبل أن تبدأ امتحانات الترم الثاني في شهر مايو.

بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية المقال الذي خصصناه لموضوع نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2022. هذه الأخيرةسيتم اعتمادها من طرف محافظ مدينة الجيزة بحلول موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في هذه المحافظة. وقدمنا لكم طريقة الاستعلام عنها من خلال الرابط الذي وضعته وزارة التربية والتعليم الفني.