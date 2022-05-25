نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن استخراج نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس 2022 موقع وزارة التربيه والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعيش طلاب وأولياء أمور الصف الأول الاعدادي حالة من القلق والتوتر، حيث يريد كل منهم أن يعرف درجاته التى حصل عليها في جميع المواد حتى يطمئنوا وينتقلون إلى الصف الثاني الاعدادي مع بداية العام الجديد، وزادت محركات البحث على جوجل حول موعد نتيجة الصف الأول الاعدادي 2022، خاصة بعد إعلان ظهور النتيجة في بعض محافظات الجمهورية.

متاحة الآن نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني

وأعلن مصدر من من وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتيجة الصف الأول الاعدادي الفصل الدراسي الثاني 2022 بأغلب محافظات الجمهورية، حيث بإمكان كل طالب الحصول على نتيجته والإطلاع على درجاته في جميع المواد باستخدام رقم الجلوس والاسم ثلاثيًا، وذلك عبر الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم أو بوابة التعليم الأساسي.

واستطاع عدد كبير من طلبة الصف الأول الاعدادي الحصول على درجاتهم في جميع المواد، ولكن مازال عدد كبير أيضًا من طلاب الصف الأول الاعدادي لم يستطيعوا الحصول على الدرجات الخاصة بهم، نظرًا لعدم انتهاء المحافظة التابعة لهم من أعمال الكنترول التى تشتمل على تصحيح أوراق الامتحانات في جميع المواد والمراجعة ورصد الدرجات ومن ثم اعتمادها من السيد المحافظ ليتم رفعها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أو في المدرسة الخاصة بكل طالب.

رابط نتيجة الصف الأول الاعدادي 2022

ومن المتوقع ظهور نتيجة الصف الاول الاعدادى الفصل الدراسي الثانى 2022 خلال الساعات القادمة في جميع مدارس ومحافظات الجمهورية عبر موقع وزارة التربية والتعليم أو بوابة التعليم الأساسي. كل ما عليك عزيزي الطالب فور إعلان النتيجة في محافظتك اتباع الخطوات الآتيه:

قم أولًا بزيارة بوابة التعليم الأساسي 2022.

ثم اختر المرحلة الدراسية وقم بتحديد الصف الأول الاعدادي.

واختر الفصل الدراسي الثاني.

ثم بعد ذلك أدخل بياناتك الشخصية، فقم بكتابة اسمك ثلاثيًا، ورقم الجلوس الخاص بك.

وعليك باختيار المحافظة التابع لها.

وأخيرًا اضغط على مربع عرض النتيجة.

فأصبحت الآن نتيجة الصف الأول الاعدادي الفصل الدراسي الثاني 2022، متاحة لجميع الطلاب عبر بوابة التعليم الأساسي، فإمكانك معرفة نتيجتك الآن وأنت جالس في بيتك دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة الخاصة بك عزيزي الطالب. ويذكر أن نسبة النجاح لطلبة الصف الأول الاعدادي 2022 مرتفة جدًا، وذلك وفقًا لتصريحات وزارة التربية والتعليم.

من المقرر ان تكون نتيجة الصف الاول الاعدادي متواجدة الكترونيًا، وذلك من خلال الرابط الالكتروني المُعلن وهو موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة، حيث ان هذا هو الرابط الوحيد المعتمد بشكل رسمي من المسؤولين، على ان تكون النتيجة متواجدة لكافة الطلاب خلال الساعات القليلة القادمة وبناءًا على بعض البيانات البسيطة المطلوبة من كل طالب.