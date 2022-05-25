نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبة إشعال النار قرار قوات الأمن البيئي بالسعودية وما هي غرامة إشعال النار في المقال التالي
عقوبة إشعال النار والقرار الصادر من قوات الأمن البيئي بالسعودية والغرامة التي يتم فرضها علي إشعال النار . في الأماكن الغير مخصصة لإشعال النار حيث نص القرار الصادر في حالة أنه تم . إشعال النار في الغابات والمتنزهات الوطنية يتم فرض غرامة إشعال النار لمبلغ يصل إلي 3 الآف ريال سعودي . كما تم تخصيص أرقام تابعة إلي قوات الأمن البيئي يتم الإبلاغ عن طريقها في حالة حدوث إشعال النار . في غير الأماكن المخصصة لذلك . كذلك تم التصريح من قوات الأمن البيئي بأنه تم ضبط ثلاثة مخالفين لقرار عقوبة إشعال النار في الأماكن الغير مخصصة بالسعودية . متمثلين في مواطنين ومقيم وذلك القرار أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم التصريح عن ذلك . وتحرير المخالفة بعد أن ثبت قيامهم . بإشعال النار في منتزه ألسوده مما أثار تساؤل ما هي عقوبة إشعال النار علي مواقع التواصل . والتي سنتعرف علي تفاصيلها في سطور مقال اليوم “بموقع ثقفني” .
عقوبة إشعال النار في الأماكن الغير مخصصة
تم التنويه والتنبيه بشكل شديد من قوات الأمن البيئي داخل المملكة العربية السعودية علي . عقوبة إشعال النار في الأماكن الغير مخصصة بالسعودية لكافة مرتادي المتنزهات الوطنية أو أي أماكن برية . كما جاء ضمن التنبيه بأنه يجب الحفاظ علي الغطاء البيئي لكافة مناطق السعودية . ويجب علي الجميع الحفاظ علي ذلك وعدم إشعال النار غير في الأماكن المخصصة لذلك . كذلك وضحت بأنه سيتم فرض الغرامة المشار لها بداية المقال وهي 3000 ريال سعودي . في حالة ضبط أي شخص يقوم بذلك وتلك الغرامة الخاصة بإشعال النار وفقاً لما ينص عليه ضوابط اللائحة التنفيذية . المنصوص عليها في الحفاظ علي الغطاء البيئي وبالتالي مكافحة التصحر . كما سنتعرف علي الأرقام المخصصة في الإبلاغ عن الأماكن الغير مخصصة لإشعال النار . والتي سنعرضها في سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
عقوبة إشعال النار وأرقام الإبلاغ عن المخالفات
- قوات الأمن البيئي بالسعودية خصصت رقم 911 للإبلاغ عن أي تعدي في مناطق الرياض ومكة المكرمة .
- كما تم تخصيص رقم 999 ورقم 996 للإبلاغ عن أي منطقة بها إشعال النار لباقي مناطق السعودية .
- كذلك فيما يخص بعض تصريحات قوات الأمن البيئي سنعرضها في سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
بعض التصريحات بشأن إشعال النار في الأماكن الغير مخصصة
صرحت قوات الأمن البيئي بالسعودية بأن تم ضبط العديد من المخالفات الخاصة بذلك الشأن ووصل عددها 49 مخالفة . كذلك تم ضبط عدد مخالفات خاصة بالرعي وصل عددها إلي 1524 الخاصة برعي الإبل . كما نصت العقوبة الخاصة برعي الإبل بغرامة مبلغ 500 ريال سعودي . ولكن غرامة رعي الأغنام تحددت بقيمة 200 ريال سعودي يتم تحصيلها عن كل رأس غنم .
عقوبة إشعال النار التي نصت عليها قوات الأمن البيئي بالسعودية وتحديد القيمة الخاصة بمبلغ الغرامة . والتي تم عرضها في مقال اليوم عبر موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .
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