عقوبة إشعال النار قرار قوات الأمن البيئي بالسعودية وما هي غرامة إشعال النار

عقوبة إشعال النار والقرار الصادر من قوات الأمن البيئي بالسعودية والغرامة التي يتم فرضها علي إشعال النار . في الأماكن الغير مخصصة لإشعال النار حيث نص القرار الصادر في حالة أنه تم . إشعال النار في الغابات والمتنزهات الوطنية يتم فرض غرامة إشعال النار لمبلغ يصل إلي 3 الآف ريال سعودي . كما تم تخصيص أرقام تابعة إلي قوات الأمن البيئي يتم الإبلاغ عن طريقها في حالة حدوث إشعال النار . في غير الأماكن المخصصة لذلك . كذلك تم التصريح من قوات الأمن البيئي بأنه تم ضبط ثلاثة مخالفين لقرار عقوبة إشعال النار في الأماكن الغير مخصصة بالسعودية . متمثلين في مواطنين ومقيم وذلك القرار أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم التصريح عن ذلك . وتحرير المخالفة بعد أن ثبت قيامهم . بإشعال النار في منتزه ألسوده مما أثار تساؤل ما هي عقوبة إشعال النار علي مواقع التواصل . والتي سنتعرف علي تفاصيلها في سطور مقال اليوم “بموقع ثقفني” .

عقوبة إشعال النار في الأماكن الغير مخصصة

تم التنويه والتنبيه بشكل شديد من قوات الأمن البيئي داخل المملكة العربية السعودية علي . عقوبة إشعال النار في الأماكن الغير مخصصة بالسعودية لكافة مرتادي المتنزهات الوطنية أو أي أماكن برية . كما جاء ضمن التنبيه بأنه يجب الحفاظ علي الغطاء البيئي لكافة مناطق السعودية . ويجب علي الجميع الحفاظ علي ذلك وعدم إشعال النار غير في الأماكن المخصصة لذلك . كذلك وضحت بأنه سيتم فرض الغرامة المشار لها بداية المقال وهي 3000 ريال سعودي . في حالة ضبط أي شخص يقوم بذلك وتلك الغرامة الخاصة بإشعال النار وفقاً لما ينص عليه ضوابط اللائحة التنفيذية . المنصوص عليها في الحفاظ علي الغطاء البيئي وبالتالي مكافحة التصحر . كما سنتعرف علي الأرقام المخصصة في الإبلاغ عن الأماكن الغير مخصصة لإشعال النار . والتي سنعرضها في سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

عقوبة إشعال النار وأرقام الإبلاغ عن المخالفات

قوات الأمن البيئي بالسعودية خصصت رقم 911 للإبلاغ عن أي تعدي في مناطق الرياض ومكة المكرمة . كما تم تخصيص رقم 999 ورقم 996 للإبلاغ عن أي منطقة بها إشعال النار لباقي مناطق السعودية . كذلك فيما يخص بعض تصريحات قوات الأمن البيئي سنعرضها في سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

بعض التصريحات بشأن إشعال النار في الأماكن الغير مخصصة

صرحت قوات الأمن البيئي بالسعودية بأن تم ضبط العديد من المخالفات الخاصة بذلك الشأن ووصل عددها 49 مخالفة . كذلك تم ضبط عدد مخالفات خاصة بالرعي وصل عددها إلي 1524 الخاصة برعي الإبل . كما نصت العقوبة الخاصة برعي الإبل بغرامة مبلغ 500 ريال سعودي . ولكن غرامة رعي الأغنام تحددت بقيمة 200 ريال سعودي يتم تحصيلها عن كل رأس غنم .

عقوبة إشعال النار التي نصت عليها قوات الأمن البيئي بالسعودية وتحديد القيمة الخاصة بمبلغ الغرامة . والتي تم عرضها في مقال اليوم عبر موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .