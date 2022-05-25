نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعدات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية mbrch.gov.ae رابط تقديم واستعلام “رقم هاتف” في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدات المالية الإماراتية من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم mbrch.gov.ae رابط التقديم والتسجيل ورقم هاتف المؤسسة من أكثر الموضوعات بحثاً للمحتاجين من طالبي المساعدة، حيث تتميز المؤسسة الخيرية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بسخاء العطاء للأسر الفقيرة والفئات الأشد حاجة ليس لمواطني الإمارات فقط، بل لكافة مواطني البلدان العربية والإسلامية، حيث تُقدم تلك المساعدات تُقدم للأسر التي تعاني من ضائقة مالية، وذلك للمساهمة في سد الاحتياجات المعيشية للأسر الفقيرة، والتي تعجز عم سداد الإيجارات ودفع الفواتير الخاصة باستهلاك الكهرباء والمياه، كما تقدم أيضا مساعدات مالية مقطوعة لسداد ديون أو قروض مصرفية متعثرة، هذا بجانب مساعدات لتأثيث المنازل بشراء الأثاث والأجهزة الكهربائية، والتكفل بمصاريف ورسوم توصيل المياه الكهرباء، هذا بجانب أوجه المساعدات المالية الأخرى العديدة.

مساعدات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية mbrch.gov.ae رابط تقديم

ولا يقتصر أمر مساعدات مؤسسة بن راشد آل مكتوم على المساعدات المالية فقط، فالمؤسسة صاحبة يد بيضاء حنونة تمتد لتغطى شتى الأرجاء، وتهدف المؤسسة توزيع زكاة المال المالية للمستحقين وفق الضوابط الشرعية، وسنستعرض من خلال هذا التقرير أوجه الأعمال الخيرية والإنسانية التي تقوم بها مؤسسة آل مكتوم في شتى مجالات العمل الخيري.

دور مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في توفير المساكن للمحتاجين

قامت مؤسسة آل مكتوم الخيرية بوضع أولوية توفير مساكن ملائمة للمحتاجين من أبناء دولة الإمارات، حيث قامت المؤسسة بالبدء في المشروع الخيري الخاص ببناء وصيانة المساكن للأسر ذات الدخل المحدود، وكذلك الأسر الكبيرة التي ضاق مسكنهم عليه ويحتاجون إلى مسكن أكبر، وكانت باكورة هذا المشروع إنشاء 60 مسكن في كل من إمارة من إمارات الدولة وذلك تحت مسمى “قرية محمد بن راشد آل مكتوم” ، وهي الإمارات التالية:

عجمان.

أم القوين.

ورأس الخيمة.

الفجيرة.

وتعتبر هذه بداية فقط من مشروع سكنى يستهدف جميع إمارات الدولة، ويتكون كل مسكن من هذه المساكن من عدد 4 غرف نوم بكل غرفة حمام خاص بها، وصالة كبيرة، ومجلسين أحدهما للرجال والأخر للنساء، بالإضافة إلى مكان لتحضير الطعام وملحق خارجي يشتمل على مطبخ ومخزن، وكذلك يحتوى المسكن على غرفة للخادمة بحمام خاص بها، هذا وقد قامت المؤسسة بإنشاء مساكن للأرامل والمحتاجين إمارة الفجيرة بعدد 55 مسكن بذات المواصفات السابقة.

مشاريع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في مجال المساعدة الخيرية والإنسانية

قامت المؤسسة وبالتعاون مع بلدية دبي تنفذ مشروع افطار الصائم.. ويعد مشروع افطار الصائم والذي يجري تنفيذه طيلة شهر رمضان بإشراف السيد صالح زاهر المزروعي مدير مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية جزءاً من خطة تنفيذ مبادرة مليار وجبة

@[email protected] pic.twitter.com/OomDLQJ9ZN — محمد بن راشد الخيرية (@MBRHCharity) قامت المؤسسة وبالتعاون مع بلدية دبي تنفذ مشروع افطار الصائم.. ويعد مشروع افطار الصائم والذي يجري تنفيذه طيلة شهر رمضان بإشراف السيد صالح زاهر المزروعي مدير مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية جزءاً من خطة تنفيذ مبادرة مليار وجبة

@mbrcharity@mbrinitiatives pic.twitter.com/OomDLQJ9ZN — محمد بن راشد الخيرية (@MBRHCharity) April 22, 2022

تعتبر مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم من المؤسسات الخيرية ذات الباع الطويل في العمل الخيري، وتعمل المؤسسة بشعار “معاً من أجل توفير حياة كريمة للإنسان”، وقد بدأت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم نشاطها الفعلي في العام 1997 بمرسوم من الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة وحاكم دبي، وتهدف المؤسسة إلى ما يلي:

تقديم المساعدة المالية للفقراء.

علاج المرضى.

رعاية الأرامل والأيتام والمحتاجين.

مساعدة الفقراء فيها بشتى أشكال المساعدات الممكنة.

توفير المساكن للمحتاجين.

بناء دور العبادة والمدارس والمستشفيات.

احفر الآبار وإقامة المرافق داخل الدولة وخارجها

التخفيف عن المنكوبين في بالإمارات وخارجها.

الإسهام في عمليات الإنقاذ والغوث الدولية في المناطق المتضررة من الكوارث والحروب.

رقم هاتف مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية

لسهولة التواصل مع مؤسسة بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية فقد أتاحت المؤسسة رقمي هاتف التواصل من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أتاحت رابط إلكتروني للتواصل المباشر مع طالبي المساعدة والمؤسسة، والهواتف والرابط الإلكتروني للتواصل فهم كالتالي:

وتجدر الإشارة إلى الجهود التي تقزم بها مؤسسة بن راشد آل مكتوم والعديد من المؤسسات الخيرية الإماراتية الأخرى، والتي يأتي على رأسها مؤسسة زايد، فجميع المؤسسات الخيرية الإماراتية يتبارون غي تقديم المساعدات والدعم للمحتاجين، ومن أوجه العمل الخيري الذي تقوم به باك المؤسسات ما يلي:

توفير المساعدات المالية للمحتاجين .

سداد الديون لم يُثبت تعثره في الوفاء بسداد ديونه.

تقديم مسكن مجاني للمحتاجين أو التشارك في تريم منازل.

تقوم المؤسسة بتقديم المساعدة لغير الإماراتيين من جميع دول العالم.

تقديم المساعدات العلاجية لغير القادرين مشاركة وتعاون جمعية الهلال الأحمر الإماراتي.

مساعدات مؤسسة بن راشد آل مكتوم في مجال التعليم بدولة الإمارات وخارجها

يستحوذ مجال التعليم على مكانة متقدمة في أولوية اهتمامات مؤسسة آل مكتوم الخيرية، فقد أطلقت المؤسسة برنامجها المتميز في مجال التعليم حت مسمى “بالعلم نرتقي”، وذلك في إطار حرص المؤسسة على نهضة علمية مزدهرة تعم جميع إمارات الدولة، وتقديم كل ما يلزم من دعم للمسيرة التعليمية الإماراتية، هذا وقد اشتمل هذا البرنامج التعليمي على العديد من المشروعات التالية: