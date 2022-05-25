نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة 2022 عبر موقع مديرية التربية والتعليم gizaresult في المقال التالي
شهدت منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية الكثير من التساؤلات والبحث عن موعد صدور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الخاصة بطلاب محافظة الجيزة، وذلك بعد انتهاء الامتحانات الخاصة بهم في جميع المدارس بمختلف أنحاء المحافظة، وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن أن النتائج سوف تصدر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، وذلك لكي يتمكن جميع الطلاب الحصول على النتائج بكل سهولة حيث يترقب الكثير من الطلاب إعلان النتائج والتي سوف تظهر خلال ساعات قليلة، وفقا لما أعلنت عنه المديرية التعليمية بالمحافظة، حيث قام أكثر من 186 ألف طالب بدخول الامتحانات في جميع أنحاء المحافظة وتم تقسيمهم على 689 لجنة شهدت الاختبارات النهائية لتلك المرحلة الدراسية.
نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة
وفي ما يخص نتائج الصف الثالث الإعدادي فقد قامت محافظة الجيزة بالإعلان عن صدورها خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد أن تم الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد درجات الطلاب، وسوف يتم اعتماد النتيجة خلال الساعات المقبلة من قبل السيد المحافظ، وعلى الفور يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني، ومن خلال رقم الجلوس يستطيع كل طالب الحصول على النتيجة الخاصة به بكل سهولة، وذلك في مرحلة تعد في غاية الأهمية والتي سوف تحدد ما إذا كان الطالب سوف يلتحق بأي من المدارس الثانوية المختلفة سواء العامة أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية، حيث يكون لكلا منها حد أدنى من المجموع يجب على الطالب الحصول عليه من أجل الموافقة على الالتحاق بالمدرسة في تلك المرحلة.
رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة 2022
ولكي يستطيع كل طالب الاستعلام عن النتائج الخاصة به في الشهادة الإعدادية يجب فقط توفر خدمة الإنترنت لديه، وذلك لكي يتمكن من معرفة النتيجة بكل سهولة وبدون الحاجة إلى الذهاب للمدرسة التي يتبعها، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:
- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة
- الضغط على خيار “نتائج امتحانات”.
- بعد ذلك يتم اختيار “نتيجة الشهادة الإعدادية”.
- ويتم إدخال رقم الجلوس.
- الضغط على “إظهار النتيجة”.
- سوف تظهر النتيجة على الفور في جميع المواد التي قام الطالب بالاختبار بها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة 2022 عبر موقع مديرية التربية والتعليم gizaresult على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.