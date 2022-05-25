طريقة استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة 2022 عبر موقع مديرية التربية والتعليم gizaresult

شهدت منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية الكثير من التساؤلات والبحث عن موعد صدور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الخاصة بطلاب محافظة الجيزة، وذلك بعد انتهاء الامتحانات الخاصة بهم في جميع المدارس بمختلف أنحاء المحافظة، وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن أن النتائج سوف تصدر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، وذلك لكي يتمكن جميع الطلاب الحصول على النتائج بكل سهولة حيث يترقب الكثير من الطلاب إعلان النتائج والتي سوف تظهر خلال ساعات قليلة، وفقا لما أعلنت عنه المديرية التعليمية بالمحافظة، حيث قام أكثر من 186 ألف طالب بدخول الامتحانات في جميع أنحاء المحافظة وتم تقسيمهم على 689 لجنة شهدت الاختبارات النهائية لتلك المرحلة الدراسية.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

وفي ما يخص نتائج الصف الثالث الإعدادي فقد قامت محافظة الجيزة بالإعلان عن صدورها خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد أن تم الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد درجات الطلاب، وسوف يتم اعتماد النتيجة خلال الساعات المقبلة من قبل السيد المحافظ، وعلى الفور يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني، ومن خلال رقم الجلوس يستطيع كل طالب الحصول على النتيجة الخاصة به بكل سهولة، وذلك في مرحلة تعد في غاية الأهمية والتي سوف تحدد ما إذا كان الطالب سوف يلتحق بأي من المدارس الثانوية المختلفة سواء العامة أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية، حيث يكون لكلا منها حد أدنى من المجموع يجب على الطالب الحصول عليه من أجل الموافقة على الالتحاق بالمدرسة في تلك المرحلة.

رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة 2022

ولكي يستطيع كل طالب الاستعلام عن النتائج الخاصة به في الشهادة الإعدادية يجب فقط توفر خدمة الإنترنت لديه، وذلك لكي يتمكن من معرفة النتيجة بكل سهولة وبدون الحاجة إلى الذهاب للمدرسة التي يتبعها، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: