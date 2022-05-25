أرقام مرعبة للحوادث فى أمريكا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تشهد الولايات المتحدة الأمريكية حوادث مؤسفة بسبب إطلاق النار وتداول الأسلحة، آخرها أمس الثلاثاء، حيث قتل 19 تلميذًا ومعلمتين، فى حادث إطلاق نار بمدرسة روب الابتدائية - التي يرتادها أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و 10 سنوات - في مدينة أوفالدى بأمريكا.





ويوضح الفيديوجراف التالى أرقام مرعبة للحوادث فى أمريكا:

ووفق المكتب ارتفعت حوادث إطلاق النار فى الولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة 51% عام 2021 مقارنة مع عام 2020، إذ وصل عددها إلى 61 حادثا، وهى أعلى حصيلة منذ أكثر من 20 عاما. وأشار المكتب إلى أن أكثر من نصف حوادث إطلاق النار وقعت فى محلات تجارية، ويشير التقرير كذلك إلى أن إطلاق النار خلف 103 قتلى و 140 جريحا، رغم القيود التى فرضت بسبب فيروس كورونا. وتأتى كاليفرونيا على رأس الولايات التى سجلت حوادث من هذا النوع، ويستثنى من هذه البيانات الأعمال المرتبطة بالعصابات أو المخدرات.

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