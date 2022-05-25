استمرار المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى نابلس

جدة - نرمين السيد - استمرت الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، فى بلدة "حوارة" فى جنوب محافظة نابلس الواقعة فى شمال الضفة الغربية، وأصيب شاب، بشظايا الرصاص الحى خلال المواجهات الدائرة بشكل متقطع منذ الليلة الماضية.





وقال الهلال الأحمر الفلسطينى، فى بيان صحفى، إن الشاب أصيب فى منطقة الكوع خلال مواجهات حوارة، فيما أصيب ستة مواطنين بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع. واقتحم مجموعة من المستوطنين بلدة حوارة ورفعوا الأعلام الإسرائيلية ما دفع المواطنون الفلسطينيون إلى التصدى لهم. وتشهد حوارة مواجهات شبه يومية فى الفترة الأخيرة جراء عدوان المستوطنين على أهلها وإزالتهم العلم الفلسطينى من البلدة الواقعة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية.

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