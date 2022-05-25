رفض مقترحا روسيا برفع العقوبات مقابل فتح ممر لصادرات الغذاء الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - رفض وزير الدفاع البريطانى بن والاس، اليوم الأربعاء مقترحا برفع عدد من العقوبات المفروضة على روسيا مقابل فتح ممرات إنسانية للسفن التى تحمل مواد غذائية لمغادرة أوكرانيا.





وأدلى الوزير البريطانى بهذه التصريحات حسب ما أوردته صحيفة (إيفننج ستاندرد) البريطانية، للصحفيين عقب اجتماعه مع نظيرته الإسبانية مارجريتا روبلز فى العاصمة مدريد.

ودعا والاس روسيا إلى "فعل الشئ الصحيح" والسماح لأوكرانيا بتصدير حبوبها عبر ممر لمساعدة البلدان التى قد تؤدى فيها ندرة الحبوب إلى انتشار الجوع، وقال: "هذه الحبوب للجميع، ليبيا واليمن، فالناس فى جميع أنحاء العالم يعتمدون على تلك الحبوب لإطعام أنفسهم".

وأضاف: "أدعو روسيا إلى أن تفعل الشئ الصحيح بروح الإنسانية وتترك حبوب أوكرانيا، وتتوقف عن سرقة الحبوب.. دعونا لا نتحدث عن العقوبات، دعونا نفعل الشئ الصحيح".

ورحب وزير الدفاع البريطانى باقتراح دول فى منطقة البحر الأسود حراسة شحنات الحبوب الأوكرانية.

وفى سياق متصل، قال والاس للصحفيين فى مدريد إن الجيش الروسى "منهك ومنكسر"، ولكنه حذر من أن البحرية الروسية ستكون "أكثر خطورة" فى المستقبل.

جدير بالذكر أن مسؤولين روس أعربوا عن استعدادهم فى وقت سابق لتوفير ممر للسفن التى تحمل أغذية لمغادرة أوكرانيا مقابل رفع بعض العقوبات.