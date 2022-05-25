جدة - نرمين السيد - وقال المحامى، أوميش شارما - حسبما نقلت قناة "إن دى تى فى" الهندية اليوم الأربعاء - إن مالك صدر ضده حكمان بالسجن مدى الحياة وخمس عقوبات بالسجن المشدد 10 سنوات، موضحًا أن جميع العقوبات بالسجن ستطبق بشكل متزامن، وأن تلك العقوبات المختلفة بالسجن بالإضافة إلى غرامات مالية تتعلق بقضايا مختلفة.
وكانت وكالة التحقيق الوطنية قد طالبت بإصدار أقصى عقوبة على المتهم وهى الإعدام، فيما طالب الدفاع بعقوبة السجن مدى الحياة.
كما أن المتهم مالك قد أقر - فى وقت سابق - بذنبه فى جميع التهم الموجهة إليه، من بينها تلك التى تخضع لقانون منع الأنشطة غير القانونية الهندى فى قضية تمويل الإرهاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محكمة هندية تقضى بالسجن مدى الحياة لزعيم الانفصاليين بكشمير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.