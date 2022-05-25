محكمة هندية تقضى بالسجن مدى الحياة لزعيم الانفصاليين بكشمير

جدة - نرمين السيد - وقال المحامى، أوميش شارما - حسبما نقلت قناة "إن دى تى فى" الهندية اليوم الأربعاء - إن مالك صدر ضده حكمان بالسجن مدى الحياة وخمس عقوبات بالسجن المشدد 10 سنوات، موضحًا أن جميع العقوبات بالسجن ستطبق بشكل متزامن، وأن تلك العقوبات المختلفة بالسجن بالإضافة إلى غرامات مالية تتعلق بقضايا مختلفة.

وكانت وكالة التحقيق الوطنية قد طالبت بإصدار أقصى عقوبة على المتهم وهى الإعدام، فيما طالب الدفاع بعقوبة السجن مدى الحياة.

كما أن المتهم مالك قد أقر - فى وقت سابق - بذنبه فى جميع التهم الموجهة إليه، من بينها تلك التى تخضع لقانون منع الأنشطة غير القانونية الهندى فى قضية تمويل الإرهاب.