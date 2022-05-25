أوكرانيا تطالب أمريكا تزويدها بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة فى أسرع وقت ممكن

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، حسب ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفى، ردا على سؤال حول ماهية الأسلحة والإطار الزمنى الذى ستحتاجه أوكرانيا.
وقال الوزير الأوكرانى إنه يمكن تلخيص إلحاح احتياجات أوكرانيا من الأسلحة فى "أنظمة إطلاق صواريخ متعددة فى أسرع وقت ممكن"، وأفاد بأن وضع تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا الآن بات أفضل بكثير مما كان عليه قبل شهر، مشيرا إلى أنه أجرى حوالى 10 اجتماعات ثنائية مع قادة آخرين تمتلك دولهم نظام إطلاق صواريخ متعددة.
وتابع: "الرد الذى أحصل عليه هو: هل أعطاك الأمريكيون ذلك بالفعل؟ لذلك من العبء أن تكون قائدا فالجميع ينظر إليك"، وأوضح أنه لذلك يتعين على واشنطن أن تفى بوعدها وتزودنا بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة فى أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن الآخرين سوف يحذون حذوها.
وأضاف أنه إذا لم تحصل أوكرانيا على أنظمة إطلاق صواريخ متعددة فى أقرب وقت ممكن، فإن الوضع فى ساحة المعركة الذى يمثل بالفعل تحديًا كبيرًا الآن، سيزداد سوءًا.
واختتم كوليبا تصريحاته بالقول: "إن كل يوم يجلس فيه شخص ما فى واشنطن وبرلين وباريس وعواصم أخرى، ويفكر فيما إذا كان ينبغى أو لا ينبغى أن يفعل شيئًا ما، يكلفنا أرواحنا وأراضينا".
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