وذكر المكتب الإعلامى للرئاسة الأرمينية، فى بيان له أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية، أن الرئيس الأرمينى هنأ ألكسندر فوتشيتش على إعادة انتخابه رئيسًا لصربيا، متمنيًا له التوفيق والعمل المثمر، مُشيرًا إلى أن العلاقات الودية بين شعبى البلدين تتمتع بالدفء والثقة المتبادلة.
وسلط الجانبان الضوء على التطور المستمر وتعميق العلاقات عبر المنصات الثنائية والمتعددة الأطراف، بحسب البيان.
وأضاف البيان أيضًا أن خاتشاتوريان دعا نظيره الصربى لزيارة أرمينيا، وتلقى أيضًا دعوة من الرئيس فوتشيتش لزيارة بلاده.
يُذكر أن البرلمان الأرمينى صوت فى 3 مارس الماضى لمصلحة انتخاب وزير الصناعة والتكنولوجيا السابق فاهان خاتشاتوريان رئيسًا جديدًا لأرمينياـ إذ أنه تم اقتراح ترشيح خاتشاتوريان من قبل حزب "العقد المدنى" الحاكم.. وفى الجولة الأولى نال ثقة 69 نائبًا.
وكان الرئيس الأرمينى السابق أرمين ساركيسيان أعلن فى الـ 23 من يناير الماضى استقالته من منصبه لأسباب مرضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الأرمينى يعقد محادثات مع نظيره الصربى على هامش مؤتمر دافوس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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