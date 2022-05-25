الرئيس الأرمينى يعقد محادثات مع نظيره الصربى على هامش مؤتمر دافوس

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة الأرمينية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فاهان خاتشاتوريان اجتمع بنظيره الصربى ألكسندر فوتشيتش على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى فى مدينة دافوس بسويسرا.





وذكر المكتب الإعلامى للرئاسة الأرمينية، فى بيان له أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس" الرسمية، أن الرئيس الأرمينى هنأ ألكسندر فوتشيتش على إعادة انتخابه رئيسًا لصربيا، متمنيًا له التوفيق والعمل المثمر، مُشيرًا إلى أن العلاقات الودية بين شعبى البلدين تتمتع بالدفء والثقة المتبادلة.

وسلط الجانبان الضوء على التطور المستمر وتعميق العلاقات عبر المنصات الثنائية والمتعددة الأطراف، بحسب البيان.

وأضاف البيان أيضًا أن خاتشاتوريان دعا نظيره الصربى لزيارة أرمينيا، وتلقى أيضًا دعوة من الرئيس فوتشيتش لزيارة بلاده.

يُذكر أن البرلمان الأرمينى صوت فى 3 مارس الماضى لمصلحة انتخاب وزير الصناعة والتكنولوجيا السابق فاهان خاتشاتوريان رئيسًا جديدًا لأرمينياـ إذ أنه تم اقتراح ترشيح خاتشاتوريان من قبل حزب "العقد المدنى" الحاكم.. وفى الجولة الأولى نال ثقة 69 نائبًا.

وكان الرئيس الأرمينى السابق أرمين ساركيسيان أعلن فى الـ 23 من يناير الماضى استقالته من منصبه لأسباب مرضية.