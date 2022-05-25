نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك موقع معرفة نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022 من وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني جميع المحافظات العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لينك موقع معرفة نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022، من خلال تطبيق عدد من الخطوات السهلة والبسيطة يستطيع ولي الأمر والطلاب الوصول إلى نتائج تلك المرحلة الفاصلة من التعليم، حيث عقب الانتهاء من اختبارات الطلاب خلال المرحلة الماضية، فقد سيطرت الوزارة على الأوضاع داخل لجان الامتحانات ولم يتم رصد أي شكاوي، قامت لجان التصحيح بمراجعة إجابات الطلاب بشكل دقيق وتم رصد وتجميع الدرجات استعداداً لإعلانها بشكل رسمي داخل كل محافظات العراق، حيث أشارت الوزارة في وقت لاحق أن النتائج الخاصة بمراحل التعليم المختلفة بالعراق تقوم بالكشف عنها إلكترونيا تيسيراً على أولياء الأمور والطلاب.

لينك موقع معرفة نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022

أقدم طلبة وطالبات المحافظات العراقية على امتحانات الثالث المتوسط بكل جد واجتهاد، هدفاً منهم في اجتياز تلك المرحلة من التعليم بكل نجاح واستمرار بقية المشوار التعليمي، وتهتم الدولة بالمؤسسة التعليمية على وجه الخصوص وتخصص مواردها لها، لإعداد جيل ناجح من الشباب لقيادة البلاد إلى الأمام.

وقد صرح مصدر مسؤل بالوزارة أن نسبة النجاح مرتفعة بين الطلاب الذين أنهوا فترة الاختبارات، مؤكدة ارتفاع معدل النجاح عن العام الماضي، ومن المتوقع وفقاً لتصريحات المسؤل الوزاري الكشف رسمياً عن النتائج من خلال موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، فمن خلال الرقم الامتحاني للطالب يستطيع الاستعلام عن درجاته المتحصل عليها.

الاستعلام الإلكتروني عن نتائج الثالث المتوسط

مع زيادة عمليات البحث من جانب أولياء الأمور والطلاب عن خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط، لذلك سوف نوضح الخطوات الواجب اتباعها من جانبهم للحصول على النتيجة، وذلك كما جاء في الإعلان الخاص بالوزارة على صفحتها الرسمية على فيس بوك، بأن النتائج سيتم الكشف عنها إلكترونياً هذا العام، وذلك يتم عبر الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي عبر الشبكة العنكبوتية، باتباع التالي:

التوجه لموقع وزارة التربية والتعليم العراقية. التوجه لنتائج الطلاب من الصفحة الرئيسية. الدخول لنتائج الثالث المتوسط. اختيار إدارة التعليمية الخاصة بالطالب ومحافظته. تسجيل الرقم الامتحاني للطالب، وأي بيانات أخرى مطلوبة. الضغط على كلمة استعلم.

تظهر النتائج مباشرة أمام المستعلم عنها فور رفعها على الموقع من جانب الوزارة.