رابط moe.gov.eg للاستعلام عن الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس جميع المحافظات من خلال موقع

نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني نهاية العام 2021 2022 جميع محافظات جمهورية مصر العربية استخرج نتيجتك الان من خلال موقع النتائج التابع لوزارة التربية والتعليم على شبكة الانترنت، ويمكنك استخراج نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي عند ظهورها من موقع بوابة وزارة التربية والتعليم بسهولة برقم الجلوس فقط، أما إن كنت تريد الحصول على نتيجة سنوات النقل الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالرقم القومي الخاص بالطالب من نفس الموقع ايضا، ومع زيادة عمليات البحث الفترة الأخيرة عن نتيجة الصف الثالث الإعدادية بعد انتهاء الامتحانات فسوف نوضح لكم بالتفصيل خطوات الحصول على النتيجة من موقع وزارة التربية والتعليم.

نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني

الكثير من طلاب الصف الثالث الاعدادي يبحثون عن موعد ظهور نتائج نهاية العام على الرغم من أنهم لم ينهوا الامتحانات الخاصة بهم بشكل كامل والتي سوف تنتهي غدا الخميس ولكن الترقب من الآن، من المتوقع أن يتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي بعد الانتهاء من الامتحانات بقرابة 10 أيام أو أسبوع وليس أكثر من هذا، أما عن نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي، حتى الآن لم يتم اعتمادها بشكل رسمي، على أن يتم نشرها على بوابة التعليم الأساسي بعد الانتهاء من امتحانات الصف الثالث الاعدادي وهذا هو المتوقع، وما يتم نشره هو خاص بدرجات الترم الأول سواء للصف الأول أو الثاني أو الثالث الإعدادي.

خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية

بوابه التعليم الأساسي هي البوابة الرسمية الخاصة بنشر نتائج ثانوية النقل والاعدادية والثانوية لجميع محافظات الجمهورية، حتى الآن لم يتم ظهور أي نتائج سوى نتيجة الروضة ونتيجة الصف الرابع الابتدائي، ومن المتوقع بعد قليل أن يتم ظهور الصف الخامس والسادس، أما الصف الاول والثاني الابتدائي ليس لديها امتحانات من الأساس، حيث يتم نقلهم مباشرة للسنوات التالية دون وجود اختبارات، وان الامتحانات بداية من الصف الرابع الابتدائي، أما عن نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي حتى الآن لم تظهر، لكن متى سيتم اعتمادها من المؤكد بعد نهاية امتحانات الصف الثالث الاعدادي مباشرة في نصف الأسبوع أو آخره، يتم الحصول على النتيجة برقم الجلوس فقط المكون من ستة أرقام من خلال بوابة وزارة التربية والتعليم.