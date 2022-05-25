نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط moe.gov.eg لمعرفةُ نتائج الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2022 ترم ثاني من موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط معرفة نتائج الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2022 ترم ثاني نستعرضه حيث قد ظهرت نتائج الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في معظم محافظات مصر، في حين تستكمل لجان التصحيح عملها في بعضاً من المحافظات، فقد استحوذت نتائج الطلاب الخاصة بالفصل الدراسي الثاني على اهتمام أولياء الأمور خاصة خلال الفترة الراهنة، في ظل اتباع الصف الرابع منهاجاً جديداً، لذا يريد أولياء أمور الطلاب الوقوف على المستوى التعليمي لأولادهم خلال تلك المراحل الهامة التي تمثل أساس الطالب التعليمي.

رابط معرفة نتائج الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2022 ترم ثاني

قبل إعلان النتائج الخاصة بالطلبة والطالبات يتزايد القلق بين أولياء أمور الطلبة، بهدف التعرف على نتائجهم خلال تلك المراحل الهامة في التعليم الأساسي، فقد حازت على تطوير من قبل وزارة التربية والتعليم بشكل كبير مؤخراً، فقط اتضح ذلك من خلال أسلوب تقييم مستوى الطلاب والمناهج الدراسية الجديدة المتبعة هذا العام، فقد بدأت عمليات التصحيح فور انتهاء الامتحانات الخاصة بالطلاب مطلع الشهر الجاري، وتمت مراقبة الدرجات الخاصة بالطلاب ووضعها في الكشوفات استعداداً للإعلان الرسمي عنها.

حيث يمكن الحصول عليها بأحد الطريقتين الأولى من خلال زيارة المدرسة المقيد بها الطالب، أو من خلال رقم الجلوس الخاص به في لدنة الامتحانات حيث يتم إدخاله بعض أتباع خطوات بسيطة على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، حيث من المقرر أن يتم الإفصاح عن نتائج كافة المراحل التعليمية من خلال موقع الوزارة كما أشارت إلى ذلك في وقت لاحق.

تقييم الصف الرابع الابتدائي.

يتم تقييم مستوى الطالب في كل مادة وقدرته على استيعاب مهاراتها بالألوان بدلاً من الطريقة التقليدية وهي الدرجات، حيث يتم التقييم وفقاً للتقديرات كما يلي:

اللون الأزرق يعطى للطالب الحاصل على تقدير ممتاز (من 85% حتى 100%).

اللون الأخضر يعطى للطالب الحاصل على تقدير جيد ( من 65% حتى 85%).

اللون الأصفر يعطى للطالب الناجح ولكنه يحتاج للدعم ( من 50% حتى 65%).

اللون الأحمر يعطى للطالب الراسب أقل من 50%.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية

للحصول على نتائج النقل للمرحلة الابتدائية ونتيجة الشهادة الابتدائية يرجى اتباع التعليمات التالية: