الرئيس الأوكراني: لن نتنازل عن أي أرض مقابل إنهاء الهجوم الروسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 07:25 مساءً - أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده لن تتنازل عن أراض مقابل إنهاء الهجوم الروسي.

وقال زيلينسكي في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء- إنه "لا يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدرك تماما ما يحدث في أوكرانيا"، وأكد أن "بلاده تخوض حربا من أجل الحرية والاستقلال"، لافتا إلى "حاجة روسيا لإظهار رغبتها في خوض محادثات مثل سحب قواتها ومعداتها إلى مواقع ما قبل الـ24 من فبراير".

وعلى صعيد متصل، أعلن الرئيس الأوكراني أن الجيش الروسي يحاول تضييق الخناق على منطقة "لوجانسك" في "دونباس" شرق البلاد حيث كثف من هجومه بهدف تدمير كل شيء.

وأضاف أن الوضع فى "دونباس" صعب جدا، لافتا إلى "أن كل القوات المتبقية للجيش الروسي نُشرت هناك من أجل الهجوم".