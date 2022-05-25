روسيا تدرس مبادلة أسرى مع أوكرانيا.. بعد محاكمتهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 07:25 مساءً - تدرس روسيا قضية تبادل أسرى مع أوكرانيا بمجرد محاكمة المحتجزين الأوكرانيين، على ما نقلت وكالات أنباء روسية عن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، اليوم الأربعاء.

وقال: "سننظر في كل هذا بعد محاكمة الذين استسلموا وبعد النطق بالحكم"، مضيفاً "قبل ذلك، الحديث عن التبادل سابق لاوانه".

وفي الأسبوع الماضي، استسلم آخر المدافعين الأوكرانيين عن مدينة ماريوبول الإستراتيجية والمتحصنين منذ أسابيع في مصنع آزوفستال للصلب.

وتم أسر ما يقرب من 4 آلاف جندي أوكراني في هذه المدينة الساحلية، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وتريد السلطات الأوكرانية تنظيم مبادلة أسرى، لكن لطالما اشارت موسكو إلى أنها تعتبر بعضهم ينتمون إلى كتيبة آزوف، ليس كجنود ولكن كمقاتلين من النازيين الجدد ارتكبوا جرائم حرب.

اعلن النائب والمفاوض الروسي ليونيد سلوتسكي السبت الماضي أن بلاده "تنظر" في إمكان مبادلة أسرى من مقاتلي هذه الكتيبة الاوكرانية بفيكتور ميدفيتشوك، وهو سياسي ورجل أعمال أوكراني معروف بقربه من الرئيس فلاديمير بوتين، وأوقف منتصف إبريل (نيسان) في أوكرانيا.

واوضح رودينكو، اليوم، أن التبادل المحتمل لم تتم دراسته. وقال "لا، نحن لا ننظر في ذلك. ليست لدينا هذه المعلومات في وزارة الخارجية".

ومن جانبه، أعلن رئيس "جمهورية دونيتسك" التابعة للانفصاليين الموالين لروسيا دينيس بوشلين، أمسء أن مكتب المدعي العام لجمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد يعمل مع موسكو على تشكيل محكمة لمحاكمة الاسرى الأوكرانيين.

واعتبر أنه "يجب مشاركة أكبر عدد من ممثلي دول عدة"، مؤكداً أن "عدداً من الدول" أعطت "موافقتها المسبقة على المشاركة في هذه المحكمة الدولية"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

واليوم، قال نائب الوزير الروسي أندريه رودينكو إن "لا معلومات لديه حول هذا الموضوع".