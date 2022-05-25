اليابان تسمح بعودة السياح الأجانب اعتبارا من يونيو المقبل

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر مطلعة، فى تصريحات صحفية، أوردتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا عن الخطة غدا الخميس على أقرب تقدير، بينما لم تُعرف بعد تفاصيل مثل ما إذا كانت الحكومة ستفرض حدا أقصى لعدد السياح المسموح لهم بالدخول.

جدير بالذكر أن اليابان تعمل منذ شهر مارس الماضى على تخفيف قيود كورونا الحدودية، وتخطط لمضاعفة الحد الأقصى للوافدين إلى 20 ألف شخص يوميًا بدءً من شهر يونيو المقبل.

وبدأت اليابان أمس الثلاثاء، قبول جولات صغيرة للسياح المحصنين ضد كورونا من الولايات المتحدة وأستراليا وتايلاند وسنغافورة فى إطار محاولاتها لاستئناف السياحة الأجنبية.

يشار إلى انخفاض عدد الزوار الأجانب إلى اليابان فى عام 2021 الماضى بنسبة 99.2 فى المئة مقارنة بعام 2019 قبل الوباء إلى مستوى قياسى بلغ 245 ألفا و900 زائر، وسط قيود السفر التى فرضتها البلاد لمكافحة وباء كورونا.