نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ظهرت إلكترونياً” رابط استخراج نتيجة الصف الأول الإعدادي ترم الثاني 2022 برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استخراج نتيجة الصف الأول الإعدادي ترم الثاني 2022، والتي انتهى طلاب وطالبات صفوف النقل الإعدادي من أداء امتحانات الفص الدراسي الثاني منذ أيام ، وجارى حاليا الانتهاء من مرحلة التصحيح الأوراق إلي أن تعلن النتائج في الساعات مقبلة في مواقع الإدارات التعليمية كما أعلنت نتائج المرحلة الابتدائية في أيام الماضية، والتي يتم الاستعلام عنها إلكترونيا برقم القومى الخاص بك طالب بياناته الدراسي والتي هي نفس الخطوات الخاصة بالاستعلام.

رابط استخراج نتيجة الصف الأول الإعدادي ترم الثاني 2022

ارتفع البحث في الساعات الماضية من قبل طلاب صفوف النقل الإعدادي على روابط الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني 2022 ، وخاصة مع اقتراب انتهاء امتحانات الخاص بشهادة الإعدادية في أيام المقبلة والتي قد بدأت يوم 21 مايو الماضي، وحاليا متبقي يومين فقط ومتوقع أن تعلن نتائج الصف الأول والثاني الإعدادي في الساعات المقبلة في جميع المحافظات المصرية حتى يتم بدء الاستعدادات أي مرحلة تصحيح ومراجعة أوراق طلاب الشهادة الإعدادية لكى تعلن في الأسبوعين المقبلين اليهم إلكترونيا أيضا .

خطوات الاستعلام عن نتائج صفوف النقل الإعدادي

قد يجد طلاب الصف الأول الإعدادي صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2022، لهذا نعرض إليك طريقة المختصرة عبر رابط استخراج نتيجة الصف الأول الإعدادي ترم الثاني 2022 والتي هي على النحو التالي:

يدخل ولى الأمر أو الطالب على موقع الإدارة التعليمية الخاصة بالمحافظة التابع لها.

يقوم ولى الأمر بإدخال رقم القومى الخاص بالطالب.

يسجل المرحلة الدراسية.

يسجل الصف الدراسي الخاص به.

يسجل الترم الدراسي الخاص به.

يقوم ولى الأمر بإدخال اسم الطالب رباعي.

ينقر على مربع عرض النتيجة.

نتائج الشهادة الإعدادية 2022 ترم الثاني

متبقي يومين فقط على انتهاء مرحلة امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع محافظات المصرية والتي بدأت يوم 21 مايو الماضي، وفور الانتهاء يتم بدء تصحيح الأوراق و يتم انتهاء منها في اقرب وقت ممكن والتي سوف تعلن على الفور إلكترونيا ، ويتم الاستعلام عنها برقم الجلوس فقط الخاص بكل طالب كما يتوفر أي الطالب طباعة الشهادة إلكترونيا من اجل تقدميها في ملف الثانوي العام أو الفني.