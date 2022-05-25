“نتيجة رابعة 4 ابتدائي”.. “رابط مباشر” الاستعلام عن نتائج الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 برقم الجلوس 

الاستعلام عن نتائج الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 حيث يتلهف عدد كبير من أولياء الأمور في جميع أنحاء المحافظات في هذا التوقيت للتعرف على نتائج امتحانات الترم الثاني 2022 لطلاب الصف الرابع الابتدائي في جميع المخالطات، وذلك بالتزامن مع انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة الأخيرة، بناء على الضوابط المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم الفني التي أعلنت عن جدول امتحانات الطلب التي تأتي موحدة بشكل عام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 برقم الجلوس والتعرف على نظام الالوان المعتمد في التعرف على نتائج الطلاب.

الاستعلام عن نتائج الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 برقم الجلوس

وقد خرجت وزارة التربية والتعليم الفني لتوضح أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الرابع الابتدائي في جميع المحافظات من المقرر أن يتم الانتهاء منها ليتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تقوم كل مديرية تعليمية بالإعلان عن النتائج على الفور من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، كما يمكن استخراج النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم التوجه مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أو من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم في محافظتك.

يتم اختيار التعليم الابتدائي.

ومن ثم اختيار نتائج الصف الرابع الابتدائي.

يتم إدخال الرقم القومي للطالب.

اختر الأساسي.

تم اختيار نتائج الفصل الدراسي الثاني.

اختيار نتائج طلاب الصف الرابع الابتدائي.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

انقر لرؤية النتيجة.

نظام تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي 2022

وقد أشارت وزارة التربية والتعليم الفني رسميا إلى نظام النتائج المقرر اعتماده في الترم الثاني لطلاب الصف الرابع الابتدائي، وهو نظام الألوان التي توضح المستوى التحصيلي الخاص بكل طالب، والتي جاءت على النحو التالي.