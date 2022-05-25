نزول الدعم السكني لشهر مايو 1443 وشروط التسجيل في الدعم السكني، أكدت وزارة شئون البلدية والقروية والاسكان أنها ستقوم بعمل ايداع للدعم السكني بالنسبة للمستفيدين في الحساب البنكي في يوم 24 من شهر مايو لسنة 2022 وتستطيع الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببرنامج سكني وهو تابع للوزارة وسوف نتناول في هذا المقال شروط التسجيل في الدعم السكني في المملكة العربية السعودية والعديد من المعلومات حول برنامج سكني .

شروط التسجيل في الدعم السكني

هناك العديد من الشروط التي أعلنتها وزارة الإسكان في المملكة وتشمل:

يجب على المتقدم للحصول على الدعم السكني عبر البرنامج المنشئ من الوزارة على أن يكون المتقدم من أصل سعودي ومقيم في السعوديه بشكل دائم.

وفي حال كان المتقدم أو أحد الأسرة من المستفيدين للدعم السكني لا يمكنهم التقديم مرة أخرى.

كما يجب أن يكون المتقدم عمره 25 سنة او أكبر من ذلك.

في حالة كان الأب متوفى يجب أن يقوم الأبناء بالتقديم على الدعم السكني على الفور

وفي حالة كان المتقدم يوجد له بيت سكني ملك في الخمس سنوات الأخيرة لا يمكنه التقديم على الدعم.

كما يمكن التقديم للنساء الأرامل والمطلقات ويجب على المتقدم أن لا يكون الدخل له مرتفع ويمكنه الحصول على سكن جديد.

ويجب أن يكون المتقدم لم يحصل من قبل على دعم سكني.

خدمات برنامج سكني

بالنسبة لبرنامج سكني فقد تم إنشاؤه من قبل وزارة الإسكان في المملكة ويقدم الموقع خدمات عديدة للمواطنين منها:

تسهيلات وخدمات سكنية تشمل المستشار العقاري وإمكانية إصدار شهادات ضريبة للتصرفات العقارية للمنزل الاول.

ويمكنك الحصول كذلك على عرض أسعار الجهات التمويلية المختلفة.

من ضمن الخدمات لهذا البرنامج إمكانية إصدار عقود الأراضي إلكترونيا.

وتستطيع الاستفادة من خدمة التصميم الهندسي والمقاول المعتمد.

كما يوجد إمكانية إصدار رخص البناء إلكترونيا.

خطوات التسجيل في الدعم السكني

هناك العديد من الخطوات التي يمكنك من خلالها التسجيل ببساطة في الموقع الخاص بالتقديم على الدعم السكني وتشمل: