نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- رابط الحصول على نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2022 الترم الثاني من موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي
رابط الحصول على نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الثاني 2022 حيث يتابع آلاف من أولياء الأمور في جميع أنحاء مصر في هذا التوقيت أهم الأخبار الخاصة بنتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الثاني 2022، وذلك بالتزامن مع انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات رسميا في يوم الثاني عشر من شهر مايو بعدما كانت قد بدأت رسميا في يوم الثامن من الشهر نفسه، والتي تم إجراؤها في جميع أنحاء المحافظات من المدارس بشكل حضوري بناء على الضوابط التي أكدتها وزارة التربية والتعليم الفني، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الطلاب قريبا تبعا للبيانات الواردة من قبل الجهات المختصة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الحصول على نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الثاني 2022.
كيفية الحصول على نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الثاني 2022
وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني رسميا أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الثاني 2022 وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بكل مدرسة او مديرية التعليمية في جميع المحافظات، على أن يتم الاستعلام عن النتيجة فقط من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب والاسم، حيث تعلم كل مدرسة عن نتائج الطلاب بعدما يتم الانتهاء من تصحيح الامتحانات على الفور.
نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الثاني 2022
ومن المقرر أن يتم بداية طرح نتائج طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الثاني خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعدما يتم الانتهاء رسميا من عمليات تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب، ليتم طرح النتائج بناء على النظام المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم الفني وهو نظام الألوان الأربعة التي تعمل على توضيح مستوى الطالب بناء على الدرجات التي حصل عليها في جميع المواد الدراسية، وفق الألوان التالية:
|اللون الأزرق:
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|اللون الأخضر:
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|اللون الأصفر:
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|اللون الأحمر:
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