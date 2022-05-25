لافروف: روسيا تفي بالتزاماتها بتصدير القمح والحبوب والأسمدة إلى أفريقيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 06:28 مساءً - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن روسيا ستواصل الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتسليم صادرات القمح والحبوب والأسمدة وغيرها من السلع إلى إفريقيا.

وقال لافروف في حفل بمناسبة يوم افريقيا، "أود أن أؤكد مرة أخرى بشدة أن روسيا تفي وستواصل الوفاء بحسن نية بالتزاماتها بموجب العقود الدولية فيما يتعلق بتسليم صادرات الأغذية والأسمدة وناقلات الطاقة وغيرها من المنتجات التي تشتد الحاجة إليها لأفريقيا”.

وقال وزير الخارجية الروسي: " ندعو أصدقاءنا، الاتحاد الأفريقي، إلى مطالبة الغرب بإصرار برفع العقوبات الأحادية غير القانونية التي تقوض البنية التحتية للنقل واللوجستيات الضرورية للتجارة العالمية، الأمر الذي يخلق مخاطر في المقام الأول للشرائح الضعيفة من السكان".

وأضاف: "يجب سماع صوت إفريقيا. يجب أن يتخذ الأمين العام للأمم المتحدة موقفًا أكثر مبدئيًا بشأن هذه القضية".