أزمة جديدة داخل الحكومة الائتلافية الإسرائيلية بسبب بيتون

جدة - نرمين السيد - قالت الإذاعة العبرية، اليوم الأربعاء، إن أزمة جديدة طرأت فى الائتلاف الحكومى الإسرائيلى، بعدما أعلن رئيس لجنة الاقتصاد بالكنيست ميخائيل بيتون، وهو من حزب رئيس الوزراء عدم التصويت مع الحكومة حتى إشعار آخر.





وقالت الإذاعة، إن رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية لن يصوت مع الحكومة الإسرائيلية بسبب عدم التوصل إلى تفاهمات مع وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلى حول خطة الإصلاح فى المواصلات العامة. وبحسب الإذاعة فقد استثنى بيتون التصويت على حجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية. ومن المتوقع أن يصوت الائتلاف اليوم على عدة مشاريع قوانين بالقراءة التمهيدية، كما ألغى بيتون مداولات الجلسة التى كانت مخططة للأسبوع المقبل.

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