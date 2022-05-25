21 قتيلا رميا بالرصاص.. ماذا حدث فى تكساس الأمريكية؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقال حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، إن المشتبه به الذى عرفه باسم سلفادور راموس، ويبلغ من العمر نحو 18 عاما، قتل على أيد ضباط الشرطة، مضيفا أن الجانى ترك سيارته ودخل مدرسة روب الابتدائية فى أوفالدى وبحوزته مسدس وبندقية شبه آلية وخزائن رصاص ذات سعة كبيرة.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فأن حادث تكساس يعد ثانى أعنف إطلاق نار فى مدرسة ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية يُسجل فى الولايات المتحدة.
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