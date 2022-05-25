العالم اليوم - إياتا تتوقع تعافي قطاع السفر في الخليج بالنصف الثاني 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 مايو 2022 06:21 مساءً - رغم التحديات والضغوط الكبيرة التي يتعرض لها قطاع السفر بسبب أزمتي أوكرانيا وكورونا، إلا أن نائب رئيس إياتا للشرق الأوسط وإفريقيا كامل العوضي توقع في لقاء خاص مع "اقتصاد دوت الخليج" أن يتعافى القطاع في منطقة الخليج بشكل كامل في النصف الثاني من هذا العام.

وعلى هامش فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران، التي تستضيفها شركة مبادلة للاستثمار، في قصر الإمارات بأبوظبي، قال العوضي إن رفع قيود كورونا عزز نمو قطاع السفر غير أن شركات السفر لا تزال تعاني من أزمة مالية

وأوضح أن أزمة أوكرانيا أثرت سلبا على قطاع الطيران، حيث هناك نحو 500 طائرة محجوزة في روسيا بسبب العقوبات بالإضافة إلى أن حركة السفر من وإلى روسيا تشهد إضطرابا كبيرا.

وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" قد كشف في وقت سابق، عن بيانات المسافرين لشهر مارس 2022، والتي أظهرت استمرار تعافي رحلات السفر الجوية، حيث تراجع تأثير الحرب في أوكرانيا على مستويات الطلب، في حين اقتصرت تأثيرات المتحور أوميكرون إلى حد كبير على الأسواق المحلية الآسيوية.

وشهد إجمالي حركة المسافرين ارتفاعاً بنسبة 76.0% في مارس 2022 (ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ووصل الطلب في مارس إلى أقرب مستويات ما قبل الأزمة في عام 2019 بفارق 41%، لكن لا يزال أقل من الارتفاع السنوي بنسبة 115.9% والمُسجل في فبراير.

وانتعشت حركة السفر المحلية في مارس 2022 بنسبة 11.7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وهي نسبة أقل بكثير من التحسن المُسجل في فبراير بنسبة 59.4%.

ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى إجراءات الإغلاق الناجمة عن المتحور أوميكرون في الصين. كما تراجعت إيرادات الركاب لكل كيلومتر المحلية بواقع 23.2% قياساً بشهر مارس 2019.