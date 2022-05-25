نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن “برقم الجلوس” نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022 ظهرت على موقع الوزارة الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ انتهاء طلاب المرحلة الإعدادية من تأدية امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، وهم يستعدون بفارغ الصبر موعد الاعلان عن نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وفقا لما اعلنته وزارة التربية والتعليم منذ بداية العام الجاري، وحسب ما صرحت به المصادر اننا اوشكنا على معرفة النتائج حيث انتهت كافة لجان التصحيح من عملها، ومن المتوقع الافراج عن النتائج في غضون ساعات قليلة عقب الانتهاء من اعتمادها رسميا، وهو ما يجرى الآن في مختلف مديريات التربية والتعليم.

نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022

نرصد لكم كافة التفاصيل الخاصة باعتماد وظهور نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022، التي ينتظرها الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم الآن، وجدير بالذكر أنه انتهى الطلاب من امتحانات الصف الاول الاعدادي منذ قرابة الأسبوع أو ما يزيد، وقد اعلنت الجهات المعنية عن توزيع درجات الصف الاول الاعدادي 2022، والذي جاءت على النحو التالي:

اللغة العربية : الدرجة الكلية من 80 درجة، والنجاح من 40 درجة

الدراسات الاجتماعية: 40 درجة، والنجاح من 20

أما اللغة الإنجليزية: 60 درجة، والنجاح من 30

العلوم:40 درجة، والنجاح من 20

الرياضيات: 60 درجة، والنجاح من 30

وبذلك يكون المجموع الكلى: 280 درجة، والنجاح من 140، أما بالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموع فهي كما يلي:

التربية الدينية: الدرجة النهائية من 40، ودرجة النجاح 20 درجة.

الحاسب الآلي: 20، ودرجة النجاح 10 درجات.

التربية الفنية: 20، ودرجة النجاح 10 درجات.

الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الاعدادي الترم الثاني 2022، بمجرد ظهورها باتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم للتعليم الأساسي .

. ومن ثم اختيار أيقونة نتيجة سنوات النقل.

تحديد المرحلة الدراسية المراد الاستعلام عنها.

إدخال الرقم القومي والاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

مع العلم أنه في حال عدم ظهور النتيجة ستجد الرابط غير مفعل.

الأن اصبح بإمكان جميع طلاب الصف الاول الاعدادي من مختلف المحافظات المصرية الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني من خلال اتباع الخطوات السابقة عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي، والتي قد فعلتها الوزارة لإستقبال الطلاب الراغبين في الحصول على النتائج الكترونياً، هذا واذا واجهتكم مشكلة اتركو لنا تعليق بمشكلتكم وسنرد عليكم في اسرع وقت.