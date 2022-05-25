قتلى وجرحى فى اشتباكات بين مجموعات إرهابية بريف الحسكة

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة الأنباء السورية سانا، باندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعات إرهابية فى مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالى الغربى، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين.





ونقلت سانا عن مصادر أهلية من المدينة القول، إن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلعت فى محيط المشفى الوطنى بمدينة رأس العين بين إرهابيى ما يسمى (أحرار الشرقية) من طرف وإرهابيى (الحمزات) من طرف آخر، بسبب خلافات على مناطق النفوذ وتقاسم المسروقات والتحكم بطرق ومعابر التهريب. وأشارت المصادر إلى أن حالة التوتر ما تزال موجودة ضمن المدينة وحملات التجييش والتحريض المتبادلة مستمرة بعد نداءات أطلقها المرتزقة من أجل الاستنفار والتوجه إلى مدينة رأس العين للمشاركة فى الاقتتال.

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