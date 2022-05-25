سول وواشنطن وطوكيو: لا بد من رد صارم على استفزازات بيونج يانج

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، فى بيان أوردته وكالة يونهاب الكورية، إن وزير الخارجية الكورى "بارك جين" ونظيره الأمريكى "أنتونى بلينكن" اتفقا على التعاون الوثيق من أجل استصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولى ضد بيونغ يانغ، حيث وصفا تحرك كوريا الشمالية بأنه استفزاز خطير لن يؤدى إلا إلى مزيد من العزلة ويهدد السلام والاستقرار الإقليميين.

وأضافت الوزارة، فى بيان منفصل، إن "بارك" أجرى أيضًا مكالمة هاتفية مع نظيره اليابانى "يوشيماسا هاياشى" لمناقشة ردودهما المشتركة على التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية، واتفقا على أن المجتمع الدولى بحاجة إلى تنفيذ "رد صارم وموحد" ضد الاستفزازات الشمالية.

وأشارت الوزارة إلى أن وزيرى الخارجية الكورى واليابانى اتفقا على تكثيف التعاون الثلاثى بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

وأطلقت بيونج يانج فى وقت سابق من اليوم، صاروخا باليستيا عابرا للقارات وصاروخين باليستيين آخرين فى البحر الشرقى، حسبما قال الجيش الكورى الجنوبى.