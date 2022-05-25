العالم اليوم - تشاوش أوغلو: إعادة تنشيط العلاقات مع إسرائيل في مجالات عديدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 مايو 2022 05:15 مساءً - قال وزير الخارجية التركي مولود غاويش أوغلو، الأربعاء، إن تركيا وإسرائيل اتفقتا على "إعادة تنشيط" العلاقات في العديد من المجالات، ويشمل ذلك استئناف المحادثات بشأن الطيران المدني.

وأشار إلى أن حجم التجارة مع إسرائيل في تزايد رغم كورونا، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 10 مليارات دولار.

وبدأ تقارب لافت بين البلدين عبر إجراء اتصالات هاتفية، خصوصا بين أردوغان ومسؤولين إسرائيليين.

وفي نوفمبر الماضي تحدث أردوغان هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وهو أول اتصال من نوعه بين رئيس وزراء إسرائيلي وأردوغان منذ 2013.

وجاءت المكالمة بعد ساعات قليلة من إطلاق سراح زوجين إسرائيليين احتجزا في تركيا لمدة أسبوع للاشتباه في قيامهما بالتجسس.