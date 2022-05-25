طريقة عمل بسكويت الشاي المقرمش وخفيف جداً وبمكونات اقتصادية

طريقة عمل بسكويت الشاي، يعتبر بسكويت الشاي واحد من أفضل المعجنات التي تتمتع بطعم في غاية الروعة، والتي يفضله الكثيرون كباراً وصغاراً، وهو يعد من الوجبات الخفيفة والسريعة جداً وعادة ما يقدم بجانب كوب الشاي أو اللبن في الصباح، وهناك الكثير من أنواع البسكويت في الأسواق، ولكن بعض ربات البيوت تفضل إعداده في البيت بنفسها للحصول على طعم رائع وقوام هش ومقرمش، ويمكن بسهولة إعداد بسكويت الشاي في البيت دون تعب وفي وقت قليل.

طريقة عمل بسكويت الشاي

أصبحت ربات البيوت في الوقت الحالي تفضل أن تعد الكثير من الأطعمة والوصفات المختلفة بنفسها، وهذا حتى توفر في الإمكانيات وضمان تقديم منتج بجودة عالية، ويعد البسكويت من الوصفات السهلة والبسيطة والمفيدة جداً، حيث يحتوي على مكونات ذات قيمة عالية سواء اللبن أو البيض.

مقادير بسكويت الشاي في البيت

كأس إلا ربع حليب.

كأس سكر أبيض مطحون.

كأس زبدة.

2 كأس من الدقيق الأبيض المنخول.

بيضة واحدة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بكينج بودر.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف ملعقة بكينج بودر.

القليل من ريحة الموز.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء واسع ونضع به الدقيق المنخول لأكثر من مرة، مع إضافة الملح والبيكنج بودر ونقلبهما جيداً.

في وعاء آخر نقوم بخفق الزبدة مع السكر والبيض والفانيليا، ونستمر في الخفق الجيد ليتكون قوام كريمي من خلال المضرب الكهربائي.

نضيف الدقيق بشكل تدريجي على خليط الزبدة والبيض، ثم نضيف مقدار اللبن تدريجي والاستمرار في العجن.

نستمر في العجن حتى تتكون عجينة متماسكة.

تفرد العجينة على الصاج ونقوم بتقطيعها من خلال قطاعات البسكويت المختلفة.

ندخل البسكويت الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 10 دقائق، ونخرجه بعد أن ينضج تماماً ويأخذ اللون الذهبي المميز.

طريقة عمل بسكويت الشاي بالزيت ومكوناتها

2 حبة بيض.

2 كأس دقيق.

نصف كأس سكر.

نصف كأس زيت.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

ملعقة من مسحوق الكاكاو.

2 ملعقة زبادي.

طريقة التحضير: