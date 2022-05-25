الصين تخطط لتدمير «أقمار إيلون ماسك»

جدة - نرمين السيد - وذكرت ورقة بحثية، أن الصين بحاجة إلى تطوير قدرات لتتبع ورصد وإذا لزم الأمر تدمير كل قمر اصطناعى لستارلينك الذى تعتبره "تهديدا محتملا لأمنها القومى".

يأتى ذلك فيما تحذر الصين من "الوظائف العسكرية" التى تنفذها أقمار "ستارلينك" الاصطناعية، لاسيما بعدما وقعت شركة "سبيس إكس" عقدا مع وزارة الدفاع الأمريكية لاستخدام "ستارلينك" لأغراض عسكرية، بما فى ذلك تطوير أدوات قادرة على اكتشاف وتعقب الأسلحة التى تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وبحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فأن بكين تعمل على تطوير "العديد من التقنيات المضادة للأقمار الاصطناعية، بما فى ذلك أجهزة قادرة على تشويش الاتصالات وحرق المكوّنات الإلكترونية، وليزر لإتلاف هذه الأقمار وأسلحة إلكترونية لاختراق شبكة الاتصالات".

جدير بالذكر أن "ستارلينك" هو نظام كوكبة أقمار اصطناعية يتضمن، وفق فى آخر إحصاء، 2400 قمر اصطناعى فى مدار أرضى منخفض، يمكنه توصيل الإنترنت فائق السرعة إلى أى مكان على كوكبنا، خصوصا البلدان النامية.