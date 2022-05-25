العالم اليوم - فيديو لـ"فتاة مصر الذهبية".. رسالة بعد إنجاز رولان غاروس

انتم الان تتابعون خبر فيديو لـ"فتاة مصر الذهبية".. رسالة بعد إنجاز رولان غاروس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 مايو 2022 04:18 مساءً - وجهت اللاعبة ميار شريف رسالة إلى الجمهور المصري عقب تأهلها إلى الدور الثاني في بطولة رولان غاروس، في إنجاز تاريخي لم يتحقق من قَبل في تاريخ التنس بمصر، مؤكدة لموقع "دوت الخليج" سعيها الدائم إلى التفوق في المحافل الرياضية الكبرى.

وأصبحت اللاعبة الملقبة بـ"فتاة مصر الذهبية" أول مصرية في التاريخ تصل إلى الدور الثاني في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، إحدى البطولات الكبرى للتنس، عقب الفوز على منافستها الأوكرانية مارتا كوستيوك، المصنفة الـ58 عالميا، بمجموعتين مقابل لا شيء، وسط حضور عدد من المصريين في ملعب المباراة.

وتقول شريف لموقع "دوت الخليج": "عشت أجواء لا تصدق خلال اللعب وسط تواجد أبناء الجالية المصرية، أصوات التشجيع كانت حاضرة طوال الوقت وشعرت بدافع كبير للانتصار من أجلهم، سعيدة بالتفافهم حولي خلال الوصول إلى خطوة تاريخية في مسيرتي والتنس المصري".

وتحتل اللاعبة العشرينية المركز الـ50 في التصنيف العالمي للسيدات برياضة التنس بعد أشهر قليلة من دخولها إلى نادي الـ100 الكبار، مما يجعلها من أسرع اللاعبات تقدما في المراكز العالمية داخل الملاعب، وفقا لرابطة محترفات التنس. ويتسم أداؤها بالشجاعة والدقة في إطلاق الكرة بالمضرب وتحركاتها السريعة المربكة للمنافسين.

وتلعب نجمة التنس المصرية مباراتها القادمة، الخميس، في ملعب رولان غاروس أمام الفائزة من مواجهة اللاعبة السلوفينية تامارا المصنفة 52 عالميا أمام الأميركية كلير ليو المصنفة 75 على المستوى الدولي.

وتضيف شريف: "تلقيت الكثير من الدعم النفسي من قَبل الجميع في مصر من أجل تقديم أفضل أداء في بطولة رولان غاروس، لذلك أشكرهم على مساندتي ومؤازرة أعضاء الخارجية المصرية وخاصة سفارتنا في فرنسا، لن أنسى أبدا تلك المواقف، إنها تعني لشخصي الكثير".

وتعيش "فتاة مصر الذهبية" انتعاشة في مسيرتها برياضة التنس مؤخرا، حيث قادت منتخب مصر للسيدات إلى التأهل لمجموعة الأفرو أوروبية لأول مرة في التاريخ بعد الفوز بدوري المجموعات الشهر الفائت في بطولة كأس العالم للسيدات، التي أقيمت في فنلندا عقب تخطي فرق قوية مثل النرويج واليونان وليتوانيا.

وفازت شريف في الفترة السابقة بعدد من البطولات، أبرزها بطولة ماربيلا المفتوحة للتنس بإسبانيا، التي تمت على الملاعب الترابية بعد الظفر بنتيجة المباراة النهائية التي جمعتها باللاعبة الألمانية تمارا كورباتش خلال مجموعتين، والتغلب على لاعبات كبار خلال 4 مباريات من الدور الرئيسي حتى المواجهة الأخيرة، في نجاح يُضاف إلى دولاب إنجازاتها في رياضة التنس.

وعن استعداداتها قبل بطولة فرنسا المفتوحة، تؤكد ميار لموقع "دوت الخليج"، على خوضها العديد من المنافسات القوية في الآونة الأخيرة من بينها بطولة كارلسروه الدولية للتنس في ألمانيا، التي نجحت في حصدها بعد إلحاق الخسارة باللاعبة الأميركية برناردا بيرا، والمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى بالرباط.

وتلك ليست المشاركة الأولى لنجمة التنس المصرية في بطولة رولان غاروس، حيث سبق وأن شاركت من قَبل لكن لم يحالفها الحظ في تخطي المباراة الأولى في الدور الرئيس، لكنها، بحسب حديثها إلى موقع "دوت الخليج"، لا تعرف اليأس وتركز على تطوير مستواها في الملاعب والإعداد البدني والنفسي الجيد قبل البطولات الكبرى.

وتتابع شريف: "أمتلك طموحا كبيرا للوصول إلى مزيد من النجاحات في بطولة فرنسا المفتوحة، أشعر بالتفاؤل تجاه المستقبل، سأبذل قصارى جهدي وأتوقع الأفضل خلال المباريات القادمة في رولان غاروس، أمامي طريق طويل لكن تشجيع الجمهور في الملعب يمنحني ثقة عالية".