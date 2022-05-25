العالم اليوم - من أجل عضوية الناتو.. السويد تخطب ود تركيا

انتم الان تتابعون خبر من أجل عضوية الناتو.. السويد تخطب ود تركيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 مايو 2022 04:18 مساءً - أكدت السويد لتركيا، الأربعاء، أنها لا تقدم "أموالًا ولا أسلحة"، "لمنظمات إرهابية"، في حين تهدد أنقرة بعرقلة انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي متهمةً إياها بدعم جماعات كردية.

وقالت رئيس الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسن في مؤتمر صحفي في ستوكهولم، "لا ندفع أموالًا لمنظمات إرهابية، بالتأكيد ولا أسلحة".

وأبدت أندرسن إرادتها رفع "الغموض" في هذا الشأن الذي برز في الاتهامات التركية.

وبدأ وفدان سويدي وفنلندي، الأربعاء، محادثات في أنقرة لمحاولة حلّ هذا الخلاف الذي يمنع حلف شمال الأطلسي (الناتو) من بدء مفاوضات لضمّ هاتين الدولتين الاسكندينافيتين.

ونشرت تركيا العضو في الحلف الأطلسي منذ 1952 أي أنها في موقع منع انضمام أي دولة، قائمة الشروط لرفع هذه العرقلة المفاجئة.

وتطالب أنقرة خصوصًا بتسليم أشخاص متواجدين على الأراضي السويدية تصفهم بأنهم "إرهابيون" تابعون لعدوّها اللدود حزب العمّال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

وتتهم الحكومة التركية أيضًا ستوكهولم بالإعلان عن مساعدة بقيمة 376 مليون دولار لصالح حزب العمّال الكردستاني ووحدات حماية الشعب وبتقديم لهما أسلحة "خصوصًا أسلحة مضادة للدبابات والطائرات المسيرة".

وتطالب تركيا أيضًا برفع حظر سويدي على صادرات الأسلحة إليها، سارٍ منذ هجوم تركي على شمال سوريا في أكتوبر 2019.

وقدّمت السويد وفنلندا الأسبوع الماضي ترشيحهما للانضمام إلى الناتو، في تحول كبير في سياسات الحياد العسكري التي انتهجها البلدان على مدى عقود.