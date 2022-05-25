رقم خدمة راحتي للشغالات في السعودية 2022 وأدق شروط استقدام عاملة منزلية 1443

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رقم خدمة راحتي للشغالات في السعودية 2022 تسأل عنه ربات المنازل في المملكة العربية السعودية حيث أنها شركة شكر بها الكثيرين ممن تعاون معها. حيث أن خدمة راحتي للشغالات في السعودية تعمل على توفير الراحة للسيدات في منزلهن وذلك عن طريق الاتصال على رقم خدمة راحتي للشغالات في السعودية 2022. لهذا ننشر خلال هذا الموضوع أبرز عروض وباقات خدمة راحتي وشروط استقدام عاملة منزلية 1443 وذلك عن طريق الاتصال على رقم خدمة راحتي للشغالات في السعودية. رقم خدمة راحتي للشغالات في السعودية 2022 ننشر خلال هذا الموضوع رقم خدمة راحتي للشغالات في السعودية 2022 فهي شركة موثوقة مُجربة: رقم خدمة راحتي للشغالات في السعودية (966920020422+).

رقم شركة سماسكو الموحد في السعودية (966920010133+).

خدمة عملاء سماسكو (966112247000+). أبرز عروض وباقات خدمة راحتي أبرز عروض وباقات خدمة راحتي أعلنت عنها شركة سماسكو التي تضم مجموعة من الباقات والأسعار. نرصدها لكم فيما يلي: الزيارة الواحدة للشغالة تتكلف 99 ريالاً سعودياً فقط.

يوجد اشتراك شهري بشكل دائم ويتم من خلال هذا الاتفاق على عدد ساعات عمل الموظف في الشهر. وتكون تكلفة هذا العرض 45 ألف ريال سعودي.

باقة شغالات نظافة بالساعة ويشمل هذا العرض فريق مكون من عاملة نظافة مُدربة ومشرفة خاصة بها ومدة عملهم تستمر لمدة أربعة ساعات فقط بتكلفة 480 ريال سعودي.

توجد أيضًا باقة مساعدة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة ويتم الاتفاق بها بين العَميل والشركة على المدة وتشمل ثلاث أو ستة أو اثنى عشر أو أربعة عشر شهرًا. شروط استقدام عاملة منزلية 1443 وضعت بعض شروط استقدام عاملة منزلية 1443 على النحو التالي: يجب على صاحب الطلب أن يمتلك حساب على موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية السعودية. تحقيق شرط العمر المناسب وهو ألا يقل عمره عن 24 عامًا عند تقديمه للطلب. يجب أن يكون سجل المتقدم نظيف وليس عليه أي جرائم أخلاقية. تسديد الرسوم الخاصة بالعمالة وهو 2157 ريال سعودي رسوم تأشيرة العمالة. يجب أن يكون مقدم الطلب لديه دخل شهري محدد وثابت ولا يقل هذا عن 5000 ريال سعودي. إحضار كشف حساب بنكي للمتقدم لا يقل عن 35 ألف ريال سعودي في الحد الأدنى بآخر 6 أشهر. عمر شويل - جدة رقم خدمة راحتي للشغالات في السعودية 2022 وأدق شروط استقدام عاملة منزلية 1443 - ثقفني

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