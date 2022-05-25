“ظهرت النتائج” رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الفصل الدراسي الثاني

الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 يبحث عدد كبير من الطلاب الآن عن رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية من خلال بيان رسمي لها عبر الإنترنت أنه قد بدأت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات المصرية في عرض النتائج من خلال المواقع الخاصة بها وبعدها سوف يتم عرض النتائج عبر المدرسة ويمكن لأي طالب أن يستعلم عن النتيجة فور إعلان المحافظة التي يقطن بها عنها والجدير بالذكر أن طلاب الصف الرابع الابتدائي قد انتهوا من إجراء الاختبارات الخاصة بهم منذ منتصف شهر مايو الجاري ومنذ ذلك الحين يبحثون عن رابط النتيجة بشكل مستمر.

الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

نرصد لكم من خلال موقعنا خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 حيث يتم هذا بكل سهولة ويسر عبر اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كما يلي:

أولا يجب على الطالب أن يقوم بالتوجه إلى موقع بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة 2022.

وبعدها يختار نتيجة الطلاب الصف الرابع الابتدائي 2022.

يختار الفصل الدراسي الثاني.

يقوم بتحديد رقم الجلوس الخاص به ويكتبه بطريقة صحيحة.

يسجل الطالب الاسم ثلاثي.

بعدها يسجل الرقم القومي الخاص به.

بعدها يقوم بالضغط على أيقونة عرض النتيجة سوف يجد النتيجة أمامه.

رابط موقع نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

حتى تتمكن من الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني يجب عليك أن تتعرف أولا أن النتيجة سوف يتم عرضها من خلال الألوان وهو نظام حديث تم تطبيقه في الصف الرابع الابتدائي وكل لون من الألوان يشير إلى التقدير الذي حصل عليه الطالب وسوف نقوم الآن بتوضيح الألوان وهي كما يلي: