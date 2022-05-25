الآن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي الممطور عن شهر مايو 2022

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عمر شويل - جدة موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي عن شهر مايو 2022، من أكثر الكلمات التي تتصدر كافة محركات البحث في المملكة العربية السعودية حالياً، متى نزول معاش الضمان الاجتماعي للشهر الجديد، وهذا بعد ما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي الموعد المحدد للصرف، ويعتبر الضمان الاجتماعي من أبرز برامج الدعم المالي التي أطلقتها المملكة مؤخراً، وهذا حيث يساعد على توفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر احتياجاً، وهذا لتلبية كل احتياجات المعيشة المختلفة.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي 2022

الجميع من مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي المطور، يبحثون بشكل كبير عن موعد نزول معاش شهر مايو الحالي، وقد كشفت الوزارة عم الموعد المحدد والذي سيأتي يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو 2022 الموافق الأول من شهر ذي القعدة 1443، حيث يتم إيداع المبالغ المحددة لكل مواطن ممن انطبقت عليهم الشروط الخاصة بالضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية الخاصة به.

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي 1443

يمكن لكل المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور، الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي للشهر الجديد، والذي يسعى دائما للتأكد من استفادة المحتاجين ومن تنطبق عليهم الشروط من دفعات المعاش، وهذا من خلال الخطوات التالية البسيطة:

الدخول المباشر عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية هنا.

الضغط على أيقونة الصفحة الرئيسية للضمان الاجتماعي.

الضغط على كلمة الخدمات الإكترونية.

اختيار أيقونة المدفوعات.

في حين ملاحظة وجود مبلغ مالي في الرصيد الخاص بمدفوعاتك، فهذا يؤكد أنك غير مناسب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور.

والجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لأي استفسارات أو تقديم الشكاوى عبر الرقم التالي 19911.

شروط أستحقاق معاش الضمان الاجتماعي الجديد

هناك بعض الشروط التي حددتها وزارة البشرية من أجل إمكانية الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي المطور، والتي على المتقدم التأكد من استكمالها قبل تقديم الطلب، وتلك الشروط تتمثل في: