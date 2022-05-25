مسابقة المعلق الذهبي بجائزة 420 ريال سعودي لكل فائز

أطلق الاتحاد السعودي مسابقة لاكتشاف المعلق، حيث تم الإعلان عن المسابقة عبر الحساب الرسمي للاتحاد علي منصة تويتر،لتصل قيمة الجائزة الي 420 ألف ريال وهذا ما أثار البعض، فقد تم الإعلان عن الجائزة لهدف تشجيع ودعم المتميزين والمحترفين في موهبتهم الخاصة وهي التعليق الصوتي، بحيث أن هذه المسابقة سوف تتيح للفائزين فرصة ليتم الحصول على جائزة كبيرة مالية، كما أنها سوف تكون لهم فرصة في التعليق للبطولات الدولية والمهرجانات والمحلية في المملكة السعودية.

تفاصيل لموعد التقديم في مسابقة “المعلق الذهبي”

ولقد تم تحديد موعد مسابقة “المعلق الذهبي” وهذا للراغبين في الاشتراك في المسابقة، وكان موعد التقديم في المسابقة هو يوم الخميس الذي وافق يوم اثنا عشر من شهر مايو لعام ٢٠٢٢ م، وهذا الموعد كان آخر موعد تم تحديده للمتسابقين في هذه المسابقة وهي المعلق الذهبي للهجن.

كيفية التقديم في مسابقة “المعلق الذهبي”

أول خطوة وهي أن يجب على الراغب في المسابقة أن يدخل على الموقع الخاص للتقديم في المسابقة، ثم يقوم بالضغط على اختيار “سجل الآن”.

ثاني خطوة وهي أنه سوف يتم إدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

ثالث خطوة وهي سوف يتم اكتمال جميع الخطوات للتقديم الخاصة بنموذج المشاركة.

المعلومات المطلوبة عبارة عن الاسم ورقم الهاتف والجنسية والبريد الإلكتروني والجنس ومحل الإقامة وتاريخ الميلاد.

يجب على الراغب أن يقوم بتقديم للصورة الشخصية وتكون مناسبة للإعلان والنشر، وأيضًا صورة من الهوية الوطنية وجواز السفر.

الشروط الكافية للتقديم في مسابقة “المعلق الذهبي للهجن”

ومن أهم الشروط وهي أن تكون المشاركة يجب أن تكون فردية. يجب أن يتم تقديم جميع البيانات والمعلومات المطلوبة في النموذج للاشتراك. ويجب على الاتحاد أن يحتفظ بحقه، وهذا ليتم تقديره في طلب بيانات محددة تكون متعلقة بالمشاركة في المسابقة. يجب التقديم يكون بطلب واحد فقط للاشتراك.

وضح الاتحاد السعودي أن مجموع الجوائز التي تم تحضيرها للمتسابقين قد بلغت قيمة 420 ألف ريال سعودي، فقد تم إطلاق المرحلة الأولي من المسابقة وهي تسجيل 27 متسابق، أما المرحلة الثانية فقد تقوم فيها لجنة التحكيم بتقسيم المتسابقين في 3 مجموعات، كل 9 متسابقين في مجموعة، ستقوم لجنة التحكيم باختيار فائز واحد أما تصويت الجمهور يشير الي فائزين أخرين.