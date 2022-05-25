روسيا تعلق على شروط كييف لاستئناف المفاوضات

جدة - نرمين السيد - وأضاف رودينكو - ردا على تصريحات للرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، بأن مواصلة المفاوضات مع روسيا لا يمكن أن تتم إلا بشرط انسحاب القوات الروسية من بلاده، بأن "أوكرانيا شاركت بنشاط فى المفاوضات، ومنذ اليوم الأول لبدء العملية العسكرية الروسية الخاصة ولم تقدم أى شروط، ولكن بما أنهم الآن يطرحون هذه الشروط، فهذا يجعلنا نشكك فى صدق رغبتهم فى إيجاد حل سلمى".

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