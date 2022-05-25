العالم اليوم - المغرب يكشف نتائج تحاليل حالات "جدري القرود"

انتم الان تتابعون خبر المغرب يكشف نتائج تحاليل حالات "جدري القرود" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 مايو 2022 03:21 مساءً - قال وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، الأربعاء، إن التحاليل أظهرت سلبية الحالات الثلاث التي اشتبه في إصابتها بجدري القرود في وقت سابق.

وذكر الوزير في تصريحات أن "التحاليل أظهرت سلبية الحالات الثلاث" التي أعلن عنها في وقت سابق.

وأضاف أن "المغرب خال حتى الآن من هذا المرض، وأن هناك تشابها بين جدري القردة، والجدري المعروف بالجدري المائي".

وتابع آيت الطالب أن "الأمر لا يدعو للقلق".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، أن هناك ثلاث حالات مشتبه في إصابتها بجدري القرود، مشيرة إلى أنها "في صحة جيدة، وتحت الرعاية الصحية".