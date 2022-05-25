كندا.. ارتفاع إصابات جدري القرود إلى 15
أعلنت السلطات الصحية في كندا عن إكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بمرض جدرى القردة في مدينة كيبيك، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 15، مع توقعات بتسجيل حالات إضافية في مقاطعات أخرى.
وقال وزير الصحة جان إيف دوكلوس في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية "نتوقع تأكيد المزيد من الحالات في الأيام المقبلة" .. مشيراً إلى إجراء تحاليل لمزيد من العينات.
وأوضح دوكلوس أن الحكومة الفيدرالية وفرت لقاح Imvamune وأدوية أخرى مخزنة في الاحتياطي الاستراتيجي الوطني لحالات الطوارئ.
وأكتشف مرض جدري القرود خلال الأسابيع الأخيرة الماضية في أوروبا وأمريكا الشمالية، وهو مرض نادر نشأ في إفريقيا وعادة ما يختفي من تلقاء نفسه.
وأكدت كندا تسجيل أول حالتين لها الأسبوع الماضي في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.
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