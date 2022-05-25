الخطوات والأوراق المطلوبة لإستخراج شهادة إتمام البناء في المملكة العربية السعودية 1443

أعلنت الحكومة السعودية ،عن ضرورة وجود شهادة إتمام بناء لأي منشأة ، يقوم المواطن ببنائها علي أرضها ،مهما كان الغرض الذي أقيمت من أجله ،وذلك من أجل أصدار تصديق الموافقة علي إنشاء هذا البناء ،بطريق رسمي من قبل الحكومة السعودية ،وأيضا لإثبات الضمان للمواطن السعودي بأن هذا المبني مصرح ،أو مرخص لبنائه ،وذلك وفقا للشروط التي وضعتها الحكومة السعودية ،حتي يكون البناء صالحا للإستخدام ،بأي شكل من الأشكال ،ويتم إستخراج هذه الشهادة من أي مدينة في المملكة العربية السعودية.

الخطوات المتبعة لإستخراج شهادة إتمام بناء في السعودية

يمكن للمواطنين السعوديين إستخراج شهادات البناء ،من أي مكتب الوزارة التابع لشؤون القروية ،والبلدية ،والإسكان ،كما أن هذه المكاتب تتوافر في جميع أنحاء المملكة ،وذلك بإتباع عدة خطوات ،وهي:

أولا:الدخول علي البوابة الإلكترونية الرسمية نفاذ الوطني

ثم بعد ذلك يتم تسجيل الدخول بالحساب الخاص ،أو إنشاء حساب.

ثم الضغط علي أيقونة الرخص الإنشائية.

ثم إختيار أيقونة إصدار شهادة لإتمام بناء.

يتم تحديد الموقع المراد إجراء عملية البناء عليه، وذلك بإختيار البلدية ،والأمانة التي تتبعها.

ثم كتابة رقم الرخصة الخاصة بالبناء ،وتاريخ صدورها ،ثم تحديد المكتب الهندسي ،لإرسال الطلب.

إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح .

ثم بعد ذلك إرسال الطلب للبلدية .

يتم إرفاق جميع الأوراق ،والمستندات ،من البلدية.

إذا كان تم الموافقة من البلدية علي إستخراج شهادة إتمام البناء ،يتم إستكمال البيانات ،ودفع كافة الرسوم ،من أجل إنهاء عملية الإستخراج.

وأخيرا:يتم طباعة رخصة الطلب ،والإحتفاظ بها لحين إستخدامها.

الأوراق والمستندات المطلوبة لإستخراج شهادة إتمام بناء

لكي يتم إستخراج شهادة إتمام بناء في المملكة العربية السعودية ،يتم توافر عدة مستندات وهي :